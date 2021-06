Elden Ring w przedsprzedaży. Sprawdź cenę na PS4, PS5, PC i Xbox

Elden Ring - najnowsza produkcja studia From Software, jest już dostępna w przedsprzedaży w polskich sklepach. Cena zaskakuje.

Elden Ring to obecnie jedna z najbardziej oczekiwanych gier. Studio From Software wreszcie pokazało nam pierwsze fragmenty rozgrywki oraz ujawniło datę premiery. Na temat produkcji wiemy już całkiem sporo, zagadką pozostawała jednak jej cena. Wielu producentów, w tym Sony czy Electronic Arts zdecydowało się podnieść ceny swoich gier przy okazji premiery konsol dziewiątej generacji. W Polsce, za premierowy tytuł musimy obecnie coraz częściej wydać grubo ponad 300 złotych. Można było się spodziewać, że Elden Ring, który zadebiutuje w przyszłym roku, również będzie nas tyle kosztował. Wydawca gry postanowił nas jednak pozytywnie zaskoczyć.

Wydanie pudełkowe Elden Ring właśnie trafiło do pierwszych polskich sklepów. Jak się okazuje, najnowszą grę From Software nabędziemy jeszcze w "starej cenie", co oznacza, że za tytuł zapłacimy maksymalnie 269 złotych. Jak prezentują się ceny Elden Ring na poszczególnych platformach możecie sprawdzić poniżej.

Przypomnijmy, Elden Ring zadebiutuje już 21 stycznia 2022 roku. Gra trafi na PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One oraz Xbox Series X / S. Wersje gry na konsole nowej generacji już w dniu jej premiery otrzymają darmową aktualizację, która pozwoli w pełni wykorzystać ich potencjał.

