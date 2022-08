Elden Ring wciąż żyje. Patch 1.06 już dostępny. Zmiany w balansie, trybie PvP i kooperacji

From Software nie zapomina o Elden Ring. Do gry trafił właśnie najnowszy patch - 1.06, który wprowadza m.in. zmiany w trybie kooperacji i PvP.

Elden Ring to bez wątpienia jedna z największych premier tego roku. Większość graczy zdążyła już jednak ukończyć tytuł i obecnie tylko najwięksi fani spędzają swój wolny czas przy produkcji From Software. W dużej mierze jest to spowodowane brakiem nowej zawartości i dość rzadko wydawanym aktualizacjom. Dość niespodziewanie jednak, coś się w tej kwestii zmieniło bowiem japoński producent właśnie udostępnił patch 1.06, który wprowadza zaskakująco dużo zmian do Elden Ring.

Elden Ring - Patch 1.06. Najważniejsze zmiany i nowości

Przede wszystkim patch 1.06 dodaje nową opcję, która pozwoli graczom zwiększyć liczbę obszarów, na których widoczne są ich znaki przywołania i mogą odbywać się inwazje. Przedstawiciele From Software mają nadzieję, że zmiana ta pozwoli na częstsze i lepsze interakcje z innymi graczami.

Mamy nadzieję, że wypróbujecie tę nową funkcję i znajdziecie więcej przyjemności podczas interakcji z innymi graczami w Elden Ring - From Software.

Uradowani powinni być również gracze, którzy najbardziej cenią sobie wielkie miecze, topory i młoty. Wszystkie bronie z tych kategorii otrzymały (kolejne) usprawnienia i wzmocnienia. W tym, szybsze animacje ataków silnych i ładowanych. Osłabiono natomiast specjalne zdolności (Ash of War) - Corpse Piler oraz Bloodhound Step. Aktualizacja 1.06 to także mnóstwo poprawek błędów i ogólna większa stabilność gry. Pełną listę zmian i nowości, które wprowadza patch 1.06 znajdziecie na oficjalnej stronie gry.

Patch 1.06 może być dobrą okazją na powrót do gry w oczekiwaniu na (miejmy nadzieje) DLC do Elden Ring, o którym spekuluje się od miesięcy.

