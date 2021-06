Elden Ring z datą premiery i rewelacyjnym zwiastunem! Musicie to zobaczyć

Po latach oczekiwania, studio From Software zaprezentowało nam wreszcie swoją najnowszą produkcję - Elden Ring.

Na Elden Ring czekamy już niemal pięć długich lat. Największa produkcja w historii twórców takich gier jak Dark Souls, Blooborne czy Sekiro Shadows Die Twice, uchodziła do tej pory za jedną z najbardziej tajemniczych w branży. Jednak dzisiaj wszystko to przestało mieć już znaczenie. Na zakończenie wydarzenia Summer Game Fest Kick Off Live otrzymaliśmy pierwszy obszerny zwiastun Elden Ring z elementami rozgrywki. Musicie to zobaczyć.

To jednak nie wszystko, poznaliśmy również datę premiery Elden Ring i platformy docelowe. Najnowsza produkcja From Software zadebiutuje na początku 2022 roku, konkretnie 21 stycznia. Już w dniu premiery gra będzie dostępna na PC, PS4, PS5, Xbox One oraz Xbox Series X / S.

Więcej informacji na temat gry znajdziecie w naszym obszernym artykule, o tutaj.

