Elden Ring z nową zawartością i licznymi zmianami. Patch 1.03 już jest

From Software właśnie opublikowało pierwszy duży patch do Elden Ring od dnia premiery. Na graczy czekają nie tylko liczne poprawki, ale również nowa zawartość.

Elden Ring to ogromna, pełna zawartości gra. Wielu graczy, choć rozpoczęło zabawę w dniu premiery, wciąż nie zdążyło ukończyć gry. From Software jeszcze długo nie da nam zapomnieć o swojej produkcji, a to za sprawą licznych aktualizacji i (miejmy nadzieję) dodatków. Pierwszy popremierowy patch - 1.03, właśnie trafił na serwery gry i co zaskakujące, zajmuje się on nie tylko naprawą licznych błędów, ale i dodaje nową zawartość.

Elden Ring - patch 1.03. Lista zmian i nowości

From Software udostępniło patch 1.03 do Elden Ring (fot. From Software)

From Software podkreśla, że patch 1.03 do Elden Ring skupia się na poprawie stabilność rozgrywki, a także jej balansie. Oznacza to, że gracze powinny nie tylko zauważyć poprawę w płynności wyświetlanego obrazu, ale również spodziewać się mniejszej liczby irytujących błędów. Twórcy gry dodatkowo osłabili niektóre z najpotężniejszych broni i zaklęć, wzmacniając jednocześnie te wyraźnie słabsze. Możliwe zatem, że wasz aktualny "build" nieco się zmieni po patchu.

Co jeszcze przynosi ze sobą aktualizacja 1.03 do Elden Ring? Między innymi nowego bohatera niezależnego - Jar-Bairn. Oprócz tego możemy liczyć na nowe zadania od takich postaci jak: Diallos, Nepheli Loux czy Kenneth Haight. Pełną listę nowości w Elden Ring znajdziecie poniżej:

Dodano funkcję zapisywania na mapie ikony i nazwy postaci niezależnej, gdy się na nią natkniesz

Dodano postać niezależną Jar-Bairn

Dodano nowe etapy zadań dla następujących postaci niezależnych: Diallos, Nepheli Loux, Kenneth Haight, Gatekeeper Gostoc

Dodano kilka postaci niezależnych, które można przywołać w różnych sytuacjach.

Zwiększono liczbę wzorów obiektów, które gracz może naśladować podczas używania "Zasłony Mimika" ("Mimic’s Veil").

Dodano utwory muzyczne dla niektórych otwartych obszarów podczas przemierzania ich nocą

Pełną listą zmian, które wprowadza patch 1.03 do Elden Ring znajdziecie na oficjalnej stronie gry. Elden Ring jest obecnie dostępny na PC, PS4, PlayStation 5, Xbox One oraz Xbox Series X/S.

Zobacz również: