Elden Ring za trudne? Twórca gry przeprasza graczy, ale nie zamierza nic zmieniać

Premierowy weekend z Elden Ring już za nami, sporo graczy narzeka na zbyt wysoki poziom trudności, co postanowił skomentować twórca gry - Hidetaka Miyazaki.

(fot. From Software)

Premiera Elden Ring już za nami. Przez ostatnie lata gra urosła do miana jednej z najbardziej oczekiwanych gier ostatnich lat. Co więcej, znakomite recenzje gry sprawiły, że żywo zainteresowali się nią również graczy, którzy do tej pory nie mieli okazji zapoznać się z twórczością From Software. Otwarta konstrukcja świata miała sprawić i nowe mechaniki miały sprawić, że Elden Ring będzie bardziej przystępne dla nowych graczy. Jak się okazuje, nie do końca jest to prawdą, a sporo graczy narzeka na "absurdalnie wysoki poziom trudności". Poniekąd do tego, w swoim ostatnim wywiadzie dla magazynu New Yorker, odnosi się twórca Elden Ring - Hidetaka Miyazaki.

Lider From Software przyznał, że jest mu przykro z tego powodu graczy, którzy nie radzą sobie z trudnościami jego gier. Dodał on jednak, że jest to element "fundamentalny" dla produkcji jego studia. Miyazaki przyznał również, że sam nie jest zbyt wprawnym graczem, ale trudności są tym, co nadaje sens Elden Ring i jego starszym grom.

Przepraszam wszystkich, którzy czują, że w mojej grze jest zbyt wiele do pokonania. Zawsze dążymy do poprawy, ale szczególnie w naszych grach trudności są tym, co nadaje sens doświadczeniom - Hidetaka Miyazaki.

Elden Ring faktycznie nie jest grą "prostą, łatwą i przyjemną". Gwarantuje wam, że nieraz dopadnie was frustracja i złość, ostatecznie jednak, w mało której obecnie grze sukces smakuje tak dobrze.

