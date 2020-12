Elden Ring zachwyca na pierwszych materiałach koncepcyjnych

Poznaliśmy pierwsze informacje na temat nadchodzącej gry autorów Dark Souls. Elden Ring zapowiada się znakomicie.

Zgodnie z naszymi przypuszczeniami, do sieci zaczyna trafiać coraz więcej materiałów na temat nadchodzącej produkcji From Software - Elden Ring. Longqi Bangbangtang - popularny znawca serii Dark Souls i twórca licznych materiałów z nią związanych, dotarł do szczegółowych informacji na temat Elden Ring, którymi podzielił się z nami na filmie. Niestety, wkrótce po jego emisji został on zdjęty z sieci. Na szczęście, czujni obserwatorzy autora i użytkownicy reddita zdążyli zanotować najważniejsze fakty.

Co zatem nowego dowiadujemy się na temat Elden Ring? Świat gry czerpie w dużej mierze z mitologii nordyckiej, kluczową rolę odegra Yggdrasil - wielkie drzewo znane również jako drzewo świata (to właśnie na jego gałęziach znajduje się dziewięć światów z wikińskich wierzeń). Nie zabraknąć ma jednak odwołań również do celtyckiej mitologii.

Rozgrywka w dużej mierze opierać będzie się na tym co znamy z serii Dark Souls. Oznacza to, że możemy liczyć na wyśrubowany do granic możliwości poziom trudności i wielkich bossów. Będąc już przy nich, to warto dodać, że twórcy popuścili wodze fantazji i podobnie jak w Bloodborne spotkamy wyjątkowo odrażające kreatury. Po raz kolejny możemy spodziewać się inspiracji mitologią Cthulhu, którą niezwykle ceni sobie Hidetaka Miyazaki - lider From Software. Czego możemy się dokładnie spodziewać, możecie zobaczyć na rzekomych materiałach koncepcyjnych z Elden Ring.

Co ciekawe, Elden Ring zaoferuje nam również ogromny otwarty świat z pełnym cyklem dnia i nocy oraz zmieniającymi się warunkami pogodowymi. Longqi Bangbangtang jest kolejnym źródłem, które twierdzi, że prace na grą zostały już tak naprawdę zakończone i obecnie deweloperzy zajmują się jedynie "doszlifowywaniem" produkcji.

Debiutu Elden Ring możemy się zatem spodziewać w 2021 roku, już na początku roku powinniśmy otrzymać oficjalny zwiastun produkcji.

