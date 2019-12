Electrolux Pure Q9 - designerski i praktyczny odkurzacz bezprzewodowy

Najnowszy Electrolux Pure Q9 wyposażony został w szereg ciekawych rozwiązań, jak automatyczne czyszczenie rolki. Urządzenie wyróżnia się także wydajną baterią i niezwykle cichą pracą. Całość dopełnia atrakcyjny i nowoczesny wygląd.

Electrolux jest wiodącym producentem sprzętu AGD. Firma została założona we Szwecji w 1919 roku i już od 100 lat stara się polepszać jakość życia swoich klientów. Marka słynie z ciekawych, dopracowanych i praktycznych produktów. Co ważne przedsiębiorstwo posiada w Polsce aż pięć fabryk, które zlokalizowane są w Siewierzu, Świdnicy, Oławie, Żarowie i Zabrzu.

Produkty Electrolux'a od lat wyróżniają się charakterystycznym skandynawskim designem oraz praktycznymi rozwiązaniami, których na próżno szukać u konkurencji. Nie inaczej jest z najnowszymi pionowymi odkurzaczami bezprzewodowymi Pure Q9.

Electrolux Pure Q9 - najcichszy odkurzacz bezprzewodowy marki

Electrolux Pure Q9 wyróżnia się cichą pracą. Producent zaprojektował ten model z myślą z myślą o maksymalnej redukcji hałasu. Imponujący rezultat osiągnięto za pomocą przeprojektowania systemu przepływu powietrza oraz zastosowaniu dodatkowego wyciszenia. Dzięki wszystkim zmianom dokonanym przez szwedzkich inżynierów Pure Q9 w trybie ręcznym emituje dźwięk na poziomie zaledwie 73 dB. Dzięki temu odkurzacz nie będzie zbytnio przeszkadzał innym domownikom.

Pomiary zostały wykonane przy pojemniku wypełnionym kurzem przy maksymalnej mocy.

Długi czas pracy na baterii to ważna sprawa

Odkurzacze Electrolux Pure Q9 posiadają wydajny akumulator, który pozwoli na posprzątanie mieszkania o powierzchni do 162 metrów kwadratowych bez konieczności międzyładowania. Czas pracy poszczególnych modeli waha się od 50 do 55 minut przy wykorzystaniu minimalnego obciążenia. Urządzenia posiadają trzy tryby mocy, a funkcja pamięci zapamiętuje ostatnio wybrane parametry.

Producent nie zapomniał także o ergonomicznym systemie ładowania. Electrolux Pure Q9 posiada stację ładującą, która nie musi być przymocowana do ściany. Dodatkowo posiada ona system chowania kabla, dzięki czemu prezentuje się elegancko nawet w reprezentacyjnym, nowoczesnym salonie. Odpowiedzialna jest za to samo stojąca konstrukcja odkurzacza , która umożliwia odstawienie odkurzacza w dowolnym miejscu i czasie. Dzięki temu można przerwać odkurzanie bez obawy, że upadające urządzenie uszkodzi wyposażenie domu.

Automatyczne czyszczenie BrushRollClean

Technologia BrushRollClean jest charakterystyczna jedynie dla odkurzaczy marki Electrolux. Rozwiązanie to wyręcza użytkowników ze żmudnego i nieprzyjemnego procesu usuwania włosów, sierści i innych zabrudzeń ze szczotki. Dzięki BrushRollClean wystarczy wcisnąć odpowiedni przycisk na elektroszczotce, a odkurzacz sam wyczyści szczotkę z wszystkich włókien, włosów i zabrudzeń. Rozwiązanie to działa nawet przy wyłączonym odkurzaczu.

Udoskonalony proces filtracji

Producent podczas projektowania designerskich odkurzaczy Pure Q9 nie zapominał o praktyczności. Poza automatycznym czyszczeniem rolki i pojemnym akumulatorem odkurzacze wyróżniają się 5 stopniowym systemem filtracji, który wychwytuje 99,9 % cząsteczek o rozmiarze 0,3-10 um. Dzięki temu mechanizmowi powietrze wydostające się z odkurzacza jest czyste.

Na system filtracji składa się:

Osiowy system cykloniczny

Stożek czołowy z siatką

Nadający się do mycia filtr gąbkowy

Nadający się do mycia filtr emisji E10 (w modelu Allergy)

Nadający się do mycia filtr mikro

Wysoka wydajność kluczem do sukcesu

Odkurzacze Pure Q9 są ładne, ciche i wydajne. Za wysoką wydajność odpowiada system Cyclonic ze śrubą Air Helix, która skutecznie oddziela cząstki kurzu od powietrza. Rozwiązanie to pozwala cieszyć się pełną wydajnością nawet przy zapełnionym pojemniku na kurz.

Efektywność zwiększa także nowa wąska elektroszczotka z wbudowanym oświetleniem LED, które doskonale oświetla cząsteczki kurzu i zabrudzenia znajdujące się na podłodze.

Konstrukcja 2 w 1, która zwiększa efektywność

Odkurzacze Electrolux Pure Q9 posiadają konstrukcję 2 w 1. Oznacza to, że można swobodnie wyjąć z odkurzacza moduł ręczny, który świetnie sprawdzi się podczas czyszczenia mebli, foteli, krzeseł, blatów, a także wnętrza samochodu.

W skład serii Pure Q9 wchodzą cztery urządzenia: PQ91-40GG, PQ91-50MB, PQ91-ANIMA oraz PQ91-ALRGY.

Każdy model z serii cechuje się nowoczesnym wzornictwem, cichą pracę, wydajnym akumulatorem, obecnością systemu automatycznego czyszczenie szczotki BrushRollClean oraz doskonałego, 5 stopniowego systemu filtracji. Poszczególne modele różnią się od siebie zestawem akcesoriów oraz wersjami kolorystycznymi.

Poniżej przedstawiamy każdy model z rodziny Electrolux Pure Q9.

Electrolux Pure Q9 - PQ91-40GG

Electrolux Pure Q9 PQ91-40GG wyróżnia się czarnym wykończeniem z miedzianymi wstawkami. Jest to podstawowy model, która oferuje wszystkie cechy charakterystyczne serii oraz dwie dodatkowe szczotki - do kurzu oraz ssawkę do mebli. Czas pracy na baterii tego modelu wynosi do 50 minut.

Electrolux Pure Q9 - PQ91-50MB

Electrolux Pure Q9 PQ91-50MB posiada obudowę w kolorze brązowym z miedzianymi wstawkami. W tym modelu odkurzacz dostarczany jest z szczotką do kurzu, ssawką do mebli oraz narzędziem teleskopowym. Czas pracy na pojedynczym ładowaniu to nawet 55 minut.

Electrolux Pure Q9 - PQ91-ANIMA

Electrolux Pure Q9 PQ91-ANIMA dedykowany jest przede wszystkim posiadaczom zwierząt. W tym modelu odkurzacz doskonale radzi sobie z usuwaniem sierści zwierząt z mebli, podłóg i dywanów. Model ANIMA posiada grafitowe wykończenie z miedzianymi akcentami. W zestawie z odkurzaczem dołączana jest szczotka do kurzu, ssawka do mebli, szczotka do delikatnych powierzchni oraz mini turboszczotka. Czas pracy na pojedynczym ładowaniu wynosi do 54 minut.

Electrolux Pure Q9 - PQ91-ALRGY

Electrolux Pure Q9 PQ91-ALRGY jest ostatnim modelem z serii przeznaczonym specjalnie dla alergików i osób uczulonych na wszelkiego rodzaju pyłki. W tej wersji model posiada biało-satynową obudowę z miedzianymi detalami i wyposażony jest w szczotkę do kurzu, ssawkę do mebli, szczotkę do delikatnych powierzchni oraz mini turboszczotka. Czas pracy na baterii to nawet 55 minut.