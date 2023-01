Electrolux przecenia AGD, a my sprawdzamy najlepsze okazje. Jest taniej o kilka stówek

W sklepie Electrolux ruszyła promocja na wszystkie produkty AGD. Trwa ona tylko kilka dni, więc warto jak najszybciej zdecydować się na zakup. Sprawdzamy, co zostało najlepiej przecenione.

Electrolux to jedno z najpopularniejszych przedsiębiorstw zajmujących się produkcją sprzętów AGD. W portfolio szwedzkiej marki znajdziemy zarówno urządzenia do zastosowań domowych, jak i profesjonalnych - lodówki, zmywarki, pralki, piekarniki, odkurzacze, oczyszczacze czy drobne AGD, takie jak blendery, roboty kuchenne czy frytkownice. Jest w czym wybierać. Aktualnie na stronie firmy trwa atrakcyjna promocja na wszystkie urządzenia. Korzystając ze specjalnego kodu można zyskać 15% rabat przy zakupie sprzętu. Oferta obowiązuje tylko do 29 stycznia 2023 r. Postanowiliśmy wybrać najciekawsze okazje.

Promocja na AGD

Odkurzacz bezprzewodowy 4w1 z technologią aktywnego mopowania POWER HYGIENIC 800

Technologia UV: tak

Turboszczotka: nie

Czas pracy przy najwyższym poziomie mocy [min.]; 6

Czas pracy przy najniższym poziomie mocy, parkiet [min.]: 35

Czas pracy odkurzacza ręcznego [min.]: 60

Skuteczność na podłogach twardych [%]: 99

Typ filtracji: podwójna

Poziom hałasu [dB]: 79

Czas ładowania [h]: 2,5

Pojemność pojemnika na kurz [l]: 0.4

Pojemność baterii [mAh]: 2500

Przechowywanie stacja bazowa bez możliwości ładowana dodatkowej baterii

Elektroszczotka: tak

Cena z kodem: 2 209,15 zł - sprawdź

Oczyszczacz powietrza Pure A9

Wydajność CADR [m3/h]: 442

Rekomendowana powierzchnia pomieszczenia [m2]: 92

Główny filtr: EPA12

Technologia: 5-stopniowa filtracja

Długość przewodu [m]: 2

Napięcie [V]: 220-240

Zakres poboru mocy [W]: 4 - 28

Waga netto [kg]: 7,9

Cena z kodem: 1 699,15 zł - sprawdź

Frytkownica beztłuszczowa AirFryer Explore 6

Moc [W]: 1800

Schowek na przewód

Regulowana pokrywa: umożliwia równomierne grilowanie kawałków dowolnej grubości

Zintegrowana wyjmowana tacka ociekowa

Różne ustawienia termostatu

Szufladę i kosz do smażenia można myć w zmywarce

Duży dotykowy wyświetlacz LED

Programowalna preselekcja temperatury i czasu

8 programów automatycznych: frytki, udka z kurczaka, warzywa, steki, ryby, cały kurczak, muffiny, pizza

Sygnalizacja dźwiękowa zakończenia pracy

Pojemność: 5,4l

Zakres pracy: 80 - 200°C

Akcesoria: książeczka z przepisami

Cena z kodem: 679,15 zł - sprawdź

Robot planetarny Create 5

6 ustawień prędkości

Moc 1200 W: mikser z wysokim momentem obrotowym, zapewniającym doskonałą wydajność.

Rozmiar (WxSZXG): 330 x 245 x 380 mm

Długość przewodu: 1,2

Funkcje: Mielenie mięsa, Mieszanie, Miksowanie, Szatkowanie, Ubijanie piany, Zagniatanie ciasta

Funkcje dodatkowe: Funkcja pracy pulsacyjnej, Misa robocza z pokrywką, Możliwość mycia części w zmywarce, Możliwość rozbudowy, Pokrętło regulacji obrotów, Pokrywa misy z otworem do dodawania składników

Cena z kodem: 1189,15 zł - sprawdź

Blender kielichowy Explore 6

Moc [W]: 1400

Pojemność całkowita kielicha [l]: 1.75

Wykonanie kielicha: Szkło borokrzemowe

Liczba prędkości: 10

Funkcje dodatkowe: Kruszenie lodu

Funkcje: Tryb pulsacyjny, Kielich z miarką, Możliwość mycia w zmywarce, System zabezpieczający przed przypadkowym uruchomieniem, Blender wysokoobrotowy, Blender do smoothie

Cena z kodem: 339,15 zł - sprawdź

Jak zyskać zniżkę?

Dodaj produkt do koszyka

W wyznaczonym miejscu dodaj kod: BestDeal15

Dokonaj zakupu

