Electronic Arts: niektóre gry będzie można przenieść za darmo na PS5 i Xbox Series X

Wiemy, że nadchodzące konsole będą mieć kompatybilność wsteczną. Jeden z największych producentów gier zdradził, że niektóre tytuły, jakie posiada się na Xbox One lub PS4, będzie można zaktualizować za darmo do edycji dla Xbox Series X oraz PS5.

Electronic Arts ogłosił to podczas podsumowania kwartału. Jak dotąd wiedzieliśmy, że Microsoft wprowadzi w Xbox Series X rozwiązanie o nazwie Smart Delivery. Oznacza ono, że gry z Xbox Game Studio można będzie podciągnąć do możliwości oferowanych przez nadchodzącą konsolę bez konieczności wydawania przez graczy pieniędzy. Czyli - jeśli masz grę na Xbox One, masz ją również na Xbox Series X. Kilku producentów gier już zapowiedziało, że wprowadzi to rozwiązanie w swoich produkcjach - jest to m.in. Cyberpunk 2077 od CD Projekt Red oraz Assassin’s Creed Valhalla z Ubisoft.

Smart Delivery samoczynnie rozpoznaje, jaką konsolę posiada gracz i automatycznie uruchamia właściwą dla niej wersję gry. Technologia ta będzie dostępna zarówno dla deweloperów, jak i wydawców i to od nich zależy jej wprowadzenie. O ile Microsoft ogłosił już oficjalnie korzystanie ze Smart Delivery, Sony jeszcze tego nie zrobiło.

A co do podsumowania kwartału - Electronic Arts nie może narzekać na okres pandemii Covid-19. Przychód firmy wyniósł 1,39 mld dolarów, z czego czysty zysk to 418 milionów, czyli dwa razy większy, niż w analogicznym okresie 2019 roku. Zysk jest znacznie większy, niż wskazywały na to poprzednie prognozy.

Źródło: WCCF Tech