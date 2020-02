Electronic Arts pracuje nad mobilną odsłoną Apex Legends

Apex Legends doczeka się mobilnej wersji, dzięki współpracy Electronic Arts z ich chińskim partnerem.

Apex Legends to darmowa gra typu battle royale, która wprowadziła niemałe zamieszanie na rynku, do tej pory zdominowanym przez popularny Fortnite. Aż do dzisiaj, nie było wiadomości na temat mobilnej wersji produkcji.

Firma Electronic Arts właśnie ogłosiła, że współpracuje z chińskim partnerem, nad stworzeniem mobilnej odsłony Apex Legends. Choć włodarze EA nie ujawnili, kim jest ich partner, można przypuszczać, że może chodzić chińskiego giganta technologicznego - Tencent. Tym bardziej, że firma ma już doświadczenie w podobnych produkcjach, pracowała m.in. nad PUBG Mobile i Call of Duty Mobile, które również oferują zabawę w stylu battle royale. Dodatkowo, obie firmy już współpracowały w przeszłości, m.in. nad FIFA Online 4 i Need for Speed Online w Chinach. Tak więc, przypuszczenia względem firmy Tencent mają solidne uzasadnienie.

Niestety, nie podano żadnych szczegółów dotyczących produkcji, włącznie z datą premiery. Wiadomo jedynie, że gra ukaże się na całym świecie. Na dalsze wiadomości musimy więc jeszcze poczekać.

Apex Legends jest dostępne na PC, PlayStation 4, Xbox One.

