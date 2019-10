Electronic Arts wraca na Steam i to od razu z abonamentem EA Access

Plotkowano o tym od tygodni, a teraz doczekaliśmy się oficjalnego potwierdzenia - Electronic Arts wraca na platformę Steam.

W oficjalnym komunikacie, włodarze Electronic Arts poinformowali, że produkcje ich firmy znowu będą dostępne w sklepie cyfrowym Steam. Co ciekawe, amerykański producent nie ma zamiaru rezygnować z własnego sklepu - Origins.

Pierwszą nową grą Electronic Arts, która zadebiutuje na Steamie będzie Star Wars Jedi: Fallen Order (Star Wars Jedi: Upadły Zakon), na którą już teraz możecie składać zamówienia przedpremierowe. Ujawniono również, że niedalekiej przyszłości możemy spodziewać się debiutu kolejnych produkcji jak The Sims 4 oraz Unravel 2, a w przyszłym roku także Apex Legends, FIFA 20 oraz Battlefield V.

Dowiedzieliśmy się także, że produkcje sieciowe otrzymają wsparcie dla funkcji cross-play, która umożliwi wspólne zmagania graczom platform Orgins i Steam.

Swojej radości z nowo nawiązanej współpracy nie kryli liderzy obu firm - Andrew Wilson z EA i Gabe Newell z Valve.

To początek ekscytującej współpracy z Valve, w ramach której będziemy wprowadzać innowacje dla graczy na PC na całym świecie. Cieszymy się, że możemy zgromadzić graczy ze społeczności Steam i Origin i zaoferować im dostęp do najlepszych gier, kiedykolwiek i gdziekolwiek chcą. - Andrew Wilson, CEO Electronic Arts

To dobry dzień dla graczy. Cieszymy się, że możemy współpracować z EA, nie tylko aby udostępniać ich świetne gry i usługi na platformie Steam, ale także, aby otwierać nasze społeczności dla siebie nawzajem, co wyjdzie z korzyścią dla graczy i twórców gier na całym świecie. - Gabe Newell, CEO Valve

To jednak nie koniec dobrych wieści, EA potwierdziło również, że w przyszłym roku sympatycy platformy Valve będą mogli skorzystać z dobrodziejstw abonamentu EA Access.

Warto przypomnieć, że ostatnią grą Electronic Arts, która zawitała na Steam był dodatek do The Sims 3 - Into the Future, wydany w 2013 roku. Zatem po sześciu latach przerwy, Steam i EA znowu działają razem.