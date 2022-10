Elektroniczne sprzęty sportowe i nie tylko - przejrzeliśmy ofertę znanych sieci sklepów!

Jeśli pracujesz zdalnie, lub w okresie jesienno-zimowym nie masz ochoty na siłownię - to nie powód, aby rezygnować z treningu. Z pomocą tych elektronicznych sprzętów, możesz wykonać go równie efektywnie w domowym zaciszu!

Trening to nie tylko sport

Wraz z nadejściem lata, co roku rośnie liczba zainteresowanych siłownią oraz uprawianiem sportu. Jednak czy, aby na pewno powinniśmy podchodzić do sportu wyłącznie przez pryzmat sylwetki? Bynajmniej. Potwierdzają to liczne badania oraz naukowe opracowania. Warto pochylić się choć nad jednym z nich - przeprowadzonym przez dr Pekka Oja (UKK Institute for Health Promotion Research). Na podstawie wnikliwych badań, ustalono że regularna aktywność fizyczna zmniejsza szansę zgonu o aż 28%. Warto przytoczyć również jedną z informacji zawartej w książce pt. Mózg, podręcznik użytkownika cyt. ''Ćwiczenia fizyczne [...] przyczyniają się również do neuroplastyczności, a także do wzrostu i długowieczności neuronów.'' Nie ma więc wątpliwości, że trening i ruch powinien towarzyszyć nam również dla celów zdrowotnych - niezależnie od pory roku. Niestety wraz z rozpoczęciem chłodnej jesieni, maleje również optymizm. Sytuacja ma się podobnie w przypadku pracy zdalnej - na siłownię lub zajęcia dodatkowe nam nie po drodze. Czy można wykonać efektywny trening w domu? Jak najbardziej! Dziś przedstawimy sprzęty, które Ci w tym pomogą. O korzyściach, przekonasz się już po pierwszym użyciu, a to dzięki endorfinom. Kolejne efekty to tylko kwestia czasu, zwłaszcza że możesz równocześnie zająć się wykonywaniem innym obowiązków lub spoglądać na ulubiony serial.

MERACH Rower spinningowy

Materiał: metal, tworzywo sztuczne ABS

Kolor: biały / szary / srebrny

Wymiary: 122 x 101 x 51 cm

Sposób użycia: zainstalować aplikację na telefonie lub tablecie

Waga: 37 kg

Rodzaj wyświetlacza: LCD

Kompatybilność z Android: tak

Kompatybilność z iOS: tak

Okres gwarancji (lata): 2

Bluetooth: tak

Produkt jest dostępny pod tym linkiem w cenie 1999 zł.

Zobacz również:

Christopeit Sport Rower treningowy stacjonarny CL 2

kompaktowy rower treningowy stacjonarny do treningu wytrzymałościowego i treningu fitness

hamulce magnetyczne

waga koła zamachowego ok. 5 kg

8 stopni regulacji oporu

pomiar pulsu na dłoni

regulacja wysokości siodełka

rolki transportowe

informacje na wyświetlaczu: czas, prędkość, dystans, dystans całkowity, szacunkowe zużycie kalorii, puls

uchwyt na smartfon/tablet

maks. waga użytkownika: 100 kg

Produkt jest dostępny pod tym linkiem w cenie 799 zł.

Spokey Luna Bieżnia elektryczna

Moc silnika: 0,75 - 1,5 HP

Maksymalna prędkość: 12 km/h

Maksymalna waga użytkownika: 110 kg

Wymiary pasa: 120 x 40 cm

Waga urządzenia: 32 kg

Wymiary bieżni: 149 x 65,5 x 111 cm

Wymiary po złożeniu: 149 x 65,5 x 20 cm

Możliwość przechowywania w pionie lub w poziomie na płasko

Liczba programów treningowych: 12 + 1 manualny

Produkt jest dostępny pod tym linkiem w cenie 1399 zł 1350 zł.

JMS Sports Trenażer eliptyczny JMS1039E

Materiał wykonania: Stal, plastik

Gwarancja: 2 lata

Kolor: Czarny z elementami niebieskimi

Wymiary po złożeniu: 102,5 × 61 × 154 cm

Max. Obciążenie: 100 kg

Waga koła zamachowego: 3 kg

Idealny do domowego treningu

Posiada stopnie regulacji oporu

Posiada komputer z funkcją pomiaru czasu, prędkości, dystansu, kalorii i pulsu co umożliwia modyfikowanie intensywności ćwiczeń odpowiednio do potrzeb użytkownika

Produkt jest dostępny pod tym linkiem w cenie 649 zł 599 zł.

HERTZ FITNESS Bieżnia elektryczna Basic

Maksymalna waga użytkownika [kg]: 120

Pomiar pulsu: Tak

Prędkość maksymalna [km/h]: 12

Waga urządzenia [kg]: 33

Wyświetlacz LCD: Tak

Wymiar po złożeniu

159 x 77 x 30

Funkcje dodatkowe: 12 programów treningowych, Regulowany kąt nachylenia, System amortyzacji

Funkcje komputera: Czas, Prędkość, Przebyty dystans, Puls, Spalane kalorie

Produkt jest dostępny pod tym linkiem w cenie 1863,20 zł 1699 zł.

KAYOBA Rower treningowy

Osiem poziomów obciążenia

Koło zamachowe: 4 kg

Stałe uchwyty ze zdolnością badania pulsu

Komputer treningowy ukazuje: prędkość, dystans, czas, kalorie i tętno

Wymiary: Szer. 52 x wys. 138 x dł. 87 cm

Maks. obciążenie: 110 kg

Waga: 21,5 kg

Produkt jest dostępny pod tym linkiem w cenie 899 zł.

Rower magnetyczny YORK FITNESS C415

Rodzaj oporu: Magnetyczny

Regulacja oporu: Tak

Rodzaj napędu: Napęd tylny

Pomiar pulsu: Tak

Funkcje komputera: 12 programów treningowych, Czas, Prędkość liniowa, Prędkość obrotowa, Program użytkownika: 4, Programy sterowane tętnem: 4, Przebyty dystans, Regulacja obciążenia 1-32, Spalane kalorie, Tętno (ud./min.), Watt

Waga koła zamachowego [kg]: 10

Wymiary [cm]: 96 x 48 x 140

Produkt jest dostępny pod tym linkiem w cenie 1699 zł 1599 zł.

KAYOBA wiosła treningowe

Osiem poziomów oporu

Komputer treningowy

Model składany

Funkcje komputera: prędkość, odległość, liczba ruchów wiosłami, czas, spalone kalorie, tętno

Wymiary: Dł. 230 x szer. 54 x wys. 102 cm

Maks. obciążenie: 120 kg

Waga: 35 kg

Produkt jest dostępny pod tym linkiem w cenie 1999 zł.

Jeśli mimo wszystko, jesteś sympatykiem rowerowej aktywności na świeżym powietrzu - zajrzyj do naszego wpisu: Czy można poruszać się rowerem elektrycznym w okresie jesienno-zimowym? O czym pamiętać? Odpowiednie rowery oraz akcesoria.