Elektronika Philips w znacznie obniżonych cenach na Amazon. Szkoda nie skorzystać

Na Amazon właśnie pojawiła się ciekawa oferta promocyjna na urządzenia marki Philips i jak się okazuje można sporo zaoszczędzić, wybierając niektóre produkty. Sprawdziliśmy, co opłaca się kupić taniej niż w innych sklepach.

Philips od lat cieszy się ogromną popularnością i jest to jeden z najbardziej rozpoznawalnych producentów jeśli chodzi o elektronikę użytkową. Holenderskie przedsiębiorstwo zostało założone przez Gerarda Philipsa i jego ojca Frederika w 1891 roku. Natomiast początki tej firmy w Polsce sięgają lat 20. XX wieku - to wtedy powstała pierwsza fabryka w Warszawie, w której rozpoczęto produkcję lamp i żarówek.

Jeśli zatem szukacie sprzętów tego producenta, warto korzystać z jak najlepszych okazji cenowych. Aktualnie na Amazon trwa promocja na wybrane sprzęty. Znajdziemy tutaj przede wszystkim drobne AGD do domu, jak golarki czy szczoteczki do zębów. Podpowiadamy, na co warto zwrócić szczególną uwagę.

Szczoteczki elektryczne Philips

Philips Sonicare 3100 Series Sonic HX3673/14 za 155 zł - przejdź do sklepu

za 155 zł - przejdź do sklepu Philips ‎Sonicare ProtectiveClean 5100 HX6851/34 za 599 zł - przejdź do sklepu

za 599 zł - przejdź do sklepu Philips Sonicare 3100 Series Sonicmodel HX3673/11 za 174 zł - przejdź do sklepu

za 174 zł - przejdź do sklepu Philips Sonicare DiamondClean Seria 9000 HX9914/55 za 799 zł - przejdź do sklepu

Golarki i trymery Philips

Golarka Multigroom z serii 7000 (model MG7720/15) za 174 zł - przejdź do sklepu

za 174 zł - przejdź do sklepu Maszynka do strzyżenia włosów z serii 5000 (model HC5630/15) za 129 zł - przejdź do sklepu

za 129 zł - przejdź do sklepu Maszynka do strzyżenia włosów (model QC5115/15) za 69 zł - przejdź do sklepu

za - przejdź do sklepu Golarka elektryczna z serii 3000 do użytku na sucho i na mokro (model S3333/54) za 299 zł - przejdź do sklepu

Resztę przecenionych produktów znajdziecie pod tym linkiem.

