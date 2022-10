Elektronika na Zalando? Te gadżety chciałabym przetestować

Zalando zawładnęło rynkiem w dość szybkim tempie. Wygląda na to, że zamierza działać również w sektorze elektroniki. W serwisie udało nam się znaleźć wiele atrakcyjnych gadżetów elektronicznych, a w dodatku w promocyjnych cenach. Sprawdź, czy warto zaglądać na Zalando!

Dział elektroniki na Zalando? Nie, to nie żart!

Najpopularniejsza platforma e-commerce stała się żywą konkurencją dla wielu rodzajów sklepów. Od wejścia na rynek mija niespełna 14 lat, a zakres usług ulega stałym ulepszeniom. Nie ulega wątpliwości, że przedsiębiorstwo jest synonimem swego rodzaju rewolucji na rynku. Darmowa dostawa, aż 100 dni na zwrot, obsługa wielu rodzajów płatności - to właśnie m.in. Zalando zapoczątkowało tak korzystny system obsługi. Wygląda na to, że moda to nie jedyny kierunek, w którym będzie działać. Do oferty cyklicznie trafiają kolejne produkty z zakresu...elektroniki! Nasze zainteresowanie wywołały liczne promocje, które sięgają nawet kilkudziesięciu procent. Sprawdźmy zatem, co warto kupić w serwisie Zalando i czy ceny mogą konkurować z wielopowierzchniowymi sklepami elektronicznymi!

Źródło: Unsplash/Christopher Gower

Elektroniczne gadżety na Zalando w niskich cenach

Skagen Connected FALSTER GEN 6

Zapięcie: Zapięcie zaciągane

Wodoodporność: 5 ATM

Komputer: Spalanie kalorii

Podstawowe funkcje: Wskaźnik daty, stoper, podświetlany wyświetlacz, Alarm, Activity tracker, Read texts and reply to texts on screen, wymienne tarcze i paski, Touchscreen

Wyświetlacz: Cyfrowy

Cena: 1499 zł - 974 zł

Głośnik Diesel WIRELESS SPEAKER

Czas odtwarzania: 14 godzin

Parowanie stereo: połącz 2 głośniki Diesel razem

Wyposażony w subwoofer na górze i na dole głośnika

Bluetooth: 5.0

Wodoodporność: IPX7

Ładowanie: USB-C

Cena: 449 zł - 269 zł

Słuchawki adidas Performance FWD-02 TWS

Ergonomiczne słuchawki douszne mają dodatkowe końcówki i nasadki

Model z możliwością sterowania wilgotnymi dłońmi lub w założonych rękawiczkach

Kompaktowe etui ładujące jest wentylowane podobnie jak Twoje słuchawki

Wodoszczelność: IPX5

Czas odtwarzania: 6h lub 24h przy podłączonym ładowaniu

Waga: 55 g (łącznie z obudową)

Wysokość: 61,9 mm x szerokość: 51,4 mm x głębokość: 21,7 mm

Cena: 679 zł - 611 zł

Smartwatch Watchmark WAY54M002-Q11

Rodzaj sportu: Siatkówka, turystyka piesza, bieganie, Kolarstwo, siatkówka plażowa, badminton

Zapięcie: Sprzączka

Wzór: Kolor jednolity

Wodoodporność: Tak

Podstawowe funkcje: Wskaźnik godziny, wskaźnik daty, stoper, podświetlany wyświetlacz, Alarm, Sleep tracking, Activity tracker, Read texts and reply to texts on screen, Notification filter, wymienne tarcze i paski, Touchscreen

Mechanizm: Automatyczny

Wyświetlacz: Cyfrowy

Cena: 599 zł - 399 zł

Smartwatch Fossil SEAHAWK FOA51M023-D11

Zapięcie: Zapięcie zaciągane

Wzór: Kolor jednolity

Wodoodporność: 3 ATM

Podstawowe funkcje: Wskaźnik daty, stoper, Alarm, Activity tracker, Read texts and reply to texts on screen

Wyświetlacz: Cyfrowy

Łączność: Bluetooth

Koperta: Stal szlachetna

Materiał paska: Stal szlachetna

Cena: 1599 zł - 1439 zł

Skagen Connected FALSTER GEN 6 CHARGER

Bezpieczne zasilanie zegarka

Wejścia: USB

Kompatybilność: 6 generacja Skagen

Cena: 159 zł - 143 zł

Słuchawki Urbanista SEOUL TRUE WIRELESS

Mikrofon z redukcją szumów

Czas odtwarzania: 8 godzin

Etui do ładowania bezprzewodowego z 3 ładowaniami

Ładowanie: USB typu C

Wodoodporność: IPX4

Obsługa głosowa: Siri i Asystent głosowy Google

Kompatybilność: iOS i Android

Cena: 399 zł - 339 zł

Słuchawki Happy Plugs AIR 1 GO

Wzór: Kolor jednolity

Zakres częstotliwości: 20 hz

1 khz wrażliwość: 102

Budowa: True Wireless, douszne

Łączność: bezprzewodowe

Cena: 239 zł - 179 zł

