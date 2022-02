Elektronika tańsza o kilka tysięcy - Komputronik obchodzi urodziny

To już 24. lata odkąd zaczął działać Komputronik. Z tej okazji czekają nas urodzinowe promocje.

Urodzinowe promocje sklepu Komputronik potrwają przez tydzień, do 28 lutego lub do wyczerpania zapasów. Dlatego jeśli wypatrzysz coś dla siebie, warto się pośpieszyć zanim wyprzedzą Cię inni. Oprócz wielkich, sięgających kilku tysięcy złotych rabatów można także rozłożyć zakupy na raty. Do wyboru trzy opcje: 10 rat RRSO 0%, 20 rat RRSO 0% oraz raty z odroczeniem pierwszej płatności do 3 miesięcy.

Wszystkie promocje zostały zebrane w pasażu "24 lata". Warto zauważyć, że promocja obejmuje produkty ze wszystkich kategorii - od laptopów po sprzęt AGD. Z elektroniki warto zwrócić uwagę na następujące propozycje:

Apple MacBook Pro 13.3''

Fot. Komputronik

Procesor Intel Core i5, 16 GB RAM i dysk SSD o pojemności 1 TB. Wszystko taniej aż o 2791 zł! Możesz kupić ten sprzęt za 6399 zł na tej stronie.

Zobacz również:

Komputronik Infinity RX620

Fot. Komputronik

Procesor AMD Ryzen 5, karta graficzną GeForce GTX 1660 SUPER i aż 16 GB RAM. Taka konfiguracja zapewni ogromną wydajność i radość z gry. Teraz taniej o 1000 złotych - zamiast 5690 zapłacisz 4690 zł. Możesz nabyć komputer na tej stronie.

Samsung Galaxy S20 FE 5G 128GB Dual SIM

Fot. Komputronik

6,5-calowy smartfon o lekkiej konstrukcji i smukłej obudowie. Telefon o nowoczesnym designie posiada wąskoramkowy ekran Super AMOLED, który wyświetla obraz w rozdzielczości 1080x2400 piksele. Ekran nie ma notcha na przedni obiektyw i zintegrowano z nim czytnik linii papilarnych. Z tyłu obudowy znajduje się potrójny aparat fotograficzny wraz z lampą błyskową. W promocji taniej o 200 złotych - zamiast 2999 zł zapłacisz 2799 zł. Możesz dokonać zakupu tutaj.

Źródło: Komputronik