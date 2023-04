Elektryczna lodówka turystyczna – jaką wybrać? Przeglądamy najciekawsze modele

Postanowiliśmy przyjrzeć się, jak działa lodówka turystyczna oraz czy warto zainwestować w lodówkę samochodową. Wybraliśmy najciekawsze modele – sprawdź nasze zestawienie!

Oto sprzęt, który przydaje się w każdej porze roku. Wybierając się na wycieczkę, warto zaopatrzyć się w lodówkę turystyczną, która świetnie sprawdzi się w plenerze. To pomocne urządzenie jest przydatne także w trakcie grilla, a nawet łowienia ryb! Lodówka turystyczna pozwoli Ci utrzymać świeżość produktów poza domem. Zobacz, które modele wyróżniliśmy i które szczególnie zwróciły naszą uwagę.

MILLA HOME MTC600G

Milla Home MTC600G ma, oprócz możliwości chłodzenia, funkcję ogrzewania produktów do temperatury 65°C. Jest idealna do samochodu i na kempingi. Pojemność tej lodówki to 24 l. Moc urządzenia wynosi 48 W. Lodówkę można podpiąć nie tylko do standardowego gniazdka, ale również do gniazda zapalniczki sieciowej o napięciu 12 V. Wymiary tego modelu to 30,2x40,5x43,5 cm. Lodówka waży 4 kg.

RAVANSON CS-24S SUPER

RAVANSON CS-24S SUPER ma pojemność 24 l. Potrafi schłodzić zawartość do 20 stopni poniżej temperatury otoczenia. Co ważne, ma możliwość podpięcia zarówno pod zasilanie sieciowe, jak i pod ładowarkę samochodową o napięciu 12 V. Moc tego modelu wynosi 65 W. W pokrywie umieszczono wentylator, który zapewnia równomierne rozprowadzanie chłodu. Dodatkowo, lodówkę wyposażono w funkcję podgrzewania do temperatury do 60 stopni. Wymiary tego modelu to 41.9x40x24 cm, a waga wynosi 5 kg.

GÖTZE & JENSEN TC700K

GÖTZE & JENSEN TC700K to designerska lodówka z blokadą pokrywy o pojemności 24 l. Sprawdzi się doskonale na każdej wycieczce. Została wyposażona w dwa tryby pracy, w tym tryb ECO. Moc tego urządzenia wynosi 50 W. Można podpiąć je również do gniazda zapalniczki samochodowej o napięciu 12 V. Waży 4,6 kg, a wymiary tego modelu to 30,2x40,5x43,5 cm.

RAVANSON CS-20S

RAVANSON CS-20S ma moc 45 W, pojemność 20 l oraz funkcję chłodzenia 17 stopni poniżej temperatury otoczenia. Co ważne, można stosować w niej również wkłady chłodzące. Dodatkowo, lodówka została wyposażona w funkcję blokady wieczka. Pozwala na podpięcie nie tylko do standardowego gniazda, ale także do ładowarki samochodowej o napięciu 12 V. Ta lodówka jest dość niewielka – nada się w sam raz na wyjście np. na plażę. Moc tego modelu to 45 W.

Sencor SCM 3224BL

Ten model poradzi sobie ze schłodzeniem zawartości do 18 stopni poniżej temperatury otoczenia. Waży sporo, bo aż 8 kg, a jej wymiary wynoszą 39,8x44x31 cm, jednak oprócz pojemności 24 l, lodówkę wyposażono w praktyczne kieszenie zamontowane na zewnętrznej części obudowy. Moc tego modelu to 60 W. Oprócz standardowego trybu mamy tu także funkcję ECO oraz system wentylacji. Co ważne, lodówka ta potrafi nie tylko chłodzić zawartość, ale i ją podgrzewać. Można podłączyć ją do gniazda zapalniczki w samochodzie 12 V.

Jak działa lodówka turystyczna?

Najtańsze są oczywiście turystyczne lodówki na wkłady chłodzące, jednak wiąże się to z koniecznością ich regularnej wymiany. Taki sprzęt utrzyma chłód przez maksymalnie 12 godzin. Nie jest to więc rozwiązanie na dłuższe wyprawy. Jeśli planujemy wycieczkę na więcej niż kilka godzin, warto rozważyć zakup lodówki elektrycznej.

Te urządzenia wymagają co prawda podpięcia do zasilania, jednak wiele modeli pozwala na skorzystanie z ładowarki samochodowej o napięciu 12 lub 24 V, dzięki czemu nie musimy się martwić koniecznością szukania standardowego gniazdka. Warto tu jednak pamiętać, by ustawić sprzęt w dobrze wentylowanym miejscu, co pozwoli uniknąć przegrzania. Lodówka elektryczna jest więc doskonałą propozycją wszędzie tam, gdzie przez długi czas chcemy cieszyć się świeżymi produktami spożywczymi – na kempingu, pikniku czy nad wodą.

Co ważne, zastosowany w lodówkach elektrycznych mechanizm chłodzący zapewnia stabilną temperaturę. Dodatkowo, wiele modeli wyposażono w funkcję podgrzewania – takie urządzenie sprawdzi się więc nie tylko latem. Lodówka na prąd jest więc bardzo uniwersalnym urządzeniem.

Źródło: AdobeStock/autor: New Africa

Lodówka samochodowa – na co zwrócić uwagę podczas zakupu?

Ważnym kryterium, które powinniśmy uwzględnić podczas wyboru lodówki turystycznej, jest jej pojemność. Warto zawczasu zastanowić się, ile produktów urządzenie będzie musiało pomieścić. Jednak to niejedyny ważny szczegół. Warto pamiętać, że lodówki elektryczne często wyposażone są w rozmaite praktyczne funkcje dodatkowe, jak np. sygnał informujący o niedomkniętej pokrywie. Ponadto, różnią się między sobą zakresem osiąganych temperatur oraz wymiarami. Warto rozważyć, w jakich okolicznościach najczęściej będziemy korzystać z urządzenia i na czym zależy nam w pierwszej kolejności.

