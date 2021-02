Elektryki Hyundai pilnie do serwisu! 82 tysiące pojazdów może się spalić

Hyundai ogłosił największą w swojej historii akcje serwisową dla samochodów elektrycznych. Ponad 80 tysięcy pojazdów otrzyma nowe akumulatory, które zminimalizują ryzyko pożaru. Czy wadliwe pojazdy poruszają się po polskich drogach?

Hyundai Motor Group to jeden z największych koncernów motoryzacyjnych na świecie. Koreańczycy posiadają niezwykle popularne marki Hyundai i Kia, które znane są z inwestowania w nowe technologie.

Elektryczny Hyundai Kona

Korańczycy posiadają obecnie w ofercie auta zasilane każdym dostępnym na świecie paliwem. W portfolio znajdziemy pojazdy z silnikiem benzynowym, diesla, napędzane paliwami alternatywnymi - LPG i wodorem, hybrydy, hybrydy plugin oraz elektryki.

Hyundai ogłosił właśnie ogromną, ogólnoświatową akcje serwisową samochodów elektrycznych. Do serwisu musi trafić ponad 80 tysięcy elektrycznych samochodów wyprodukowanych w latach 2018-2020.

Sprawa jest poważna, ponieważ dotyczy akumulatorów, które w specyficznej sytuacji mogą się zapalić powodując pożar całego pojazdu.

Spodziewamy się, że naprawa wszystkich pojazdów będzie kosztować firmę około 900 milionów dolarów.

Informacje po raz pierwszy przekazała agencja prasowa Yonhap. Donosi ona, że Hyundai został objęty dochodzeniem prowadzonym przez organy bezpieczeństwa w Korei Południowej.

W trakcie trwania śledztwa ujawniono, że baterie produkowane przez LG Energy Solution i stosowane w elektrycznych modelach Hyundai są wadliwie zaprojektowane. Skutek - możliwość wystąpienia pożaru pojazdu!

Firma próbowała uniknąć wymiany akumulatorów, która wiąże się z ogromnymi kosztami. Hyundai wypuścił na rynek nowe oprogramowanie, które zmieniło sposób zarządzania baterią w modelu Kona, ale niestety wymagana jest interwencja serwisu.

Pierwszy program naprawczy ruszył w lutym po tym, jak jeden z wadliwych pojazdów spalił się w Korei Południowej.

Hyundai przekazał, że akcja serwisowa dotyczy następujących samochodów:

75680 egzemplarzy Hyundai Kona Electric

5716 egzemplarzy Hyundai Ioniq Electric

305 egzemplarzy autobusów Elec City

Częściowe koszty wymiany akumulatorów pokryje LG Energy Solution.

Hyundai Kona Electric z lat 2018-2020 to popularny elektryk w Europie. Również w naszym kraju porusza się sporo egzemplarzy tego pojazdu. Aktualnie nie wiemy, ile z nich ma wadliwe akumulatory. UOKiK informuje za to o innej akcji naprawczej dla elektrycznego z koncernu Hyundai Motor Group. Mowa o modelu Kia Soul EV, w którym wadliwie działa system ABS. Do serwisu wezwano 99 pojazdów.

