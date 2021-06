Elex 2 oficjalnie potwierdzone! Premiera jeszcze w tym roku?

W trakcie E3, Piranha Bytes zapowiedziało Elex 2. Gra może pojawić się na rynku jeszcze w tym roku.

Podczas konferencji na targach E3, THQ Nordic oraz Pirahna Bytes, zaprezentowali trailer do gry Elex 2. Obraz charakteryzuje się bardzo dużym tempem, a ścieżka dźwiękowa zrealizowana prze Jonathana Davisa, lidera zespołu KoRn, jeszcze bardziej dodaje energii całemu obrazkowi.

O tym, że Elex doczeka się kontynuacji, mówiło się już od 2017 roku. Po 4 latach twórcy oraz wydawca oficjalnie potwierdzili projekt.

Akcja gry ma się toczyć kilka lat po wydarzeniach znanych z pierwszej części. Główny bohater, Jax, żył przez długi czas w samotności, jednak to, co stanie się na początku sequela, zmusi go do powrotu na drogę walki. Ponownie zobaczymy miejsca znane z jedynki, ale pojawią się także całkowicie nowe lokacje. Twórcy mówią, że Elex 2 zapewni około 60 godzin rozgrywki.

Elex 2 pojawi się jeszcze prawdopodobnie w tym roku i trafi ma PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One oraz Xbox Series X. Gra otrzyma także polską wersję językową.

Zobacz galerię z gry Elex 2.