Elex 2 - przegląd najlepszych ofert na PC, PlayStation oraz Xbox [14.07.2021]

Elex 2 ukaże się na rynku jeszcze w tym roku. Sprawdź, gdzie najtaniej w przedsprzedaży kupisz grę wyprodukowaną przez Piranha Bytes.

Elex 2 to bezpośrednia kontynuacja gry wydanej w 2017 roku. Główny bohater, Jax, po tym jak został zignorowany przez ludzkość gdy chciał ostrzec świat przed niebezpieczeństwem grożącym ze strony Najeźdźców, postanowił odsunąć się na bok i żyć w samotności. Kolejne wydarzenia nie pozwolą mu jednak egzystować w spokoju i zmuszają do powrotu na drogę walki. Elex 2 nie będzie rewolucyjny, gra jest stworzona na tym samym silniku co pierwsza cześć, jednak twórcy rozbudowali oraz poprawili część opcji. Tytuł zostanie wydany w pełnej polskiej wersji językowej, ale będziemy mogli też ustawić angielski dźwięk oraz polskie napisy. Sprawdź, co do tej pory wiemy na temat drugiej części Elexa.

Firma Koch Media poinformowała o starcie zamówień przedpremierowych gry na komputery oraz konsole. Będziemy na bieżąco informować o nowych miejscach, w których można zamówić pudełkową wersję Elex 2.

Elex 2 - najlepsze oferty przedpremierowe na PC

MediaMarkt - 179 zł (wersja pudełkowa) + darmowa wysyłka

- 179 zł (wersja pudełkowa) + darmowa wysyłka 3kropki - 187 zł (wersja pudełkowa)

- 187 zł (wersja pudełkowa) x-kom - 189 zł (wersja pudełkowa)

- 189 zł (wersja pudełkowa) al.to - 199 zł (wersja pudełkowa)

- 199 zł (wersja pudełkowa) RTV Euro AGD - 199 zł (wersja pudełkowa) + darmowa wysyłka

- 199 zł (wersja pudełkowa) + darmowa wysyłka Ultima - 199,90 zł (wersja pudełkowa)

- 199,90 zł (wersja pudełkowa) Gamefinity - 184,90 zł (wersja pudełkowa)

Elex 2 (fot. THQ Nordic)

Elex 2 - najlepsze oferty przedpremierowe na PlayStation 4

MediaMarkt - 209 zł (wersja pudełkowa) + darmowa wysyłka

- 209 zł (wersja pudełkowa) + darmowa wysyłka 3kropki - 209 zł (wersja pudełkowa)

- 209 zł (wersja pudełkowa) x-kom - 215 zł (wersja pudełkowa)

- 215 zł (wersja pudełkowa) RTV Euro AGD - 219 zł (wersja pudełkowa) + darmowa wysyłka

- 219 zł (wersja pudełkowa) + darmowa wysyłka Ultima - 229,90 zł (wersja pudełkowa)

- 229,90 zł (wersja pudełkowa) Gamefinity - 209 zł (wersja pudełkowa)

Elex 2 - najlepsze oferty przedsprzedażowe na Xbox One

MediaMarkt - produkt chwilowo niedostępny

- produkt chwilowo niedostępny 3kropki - produkt chwilowo niedostępny

- produkt chwilowo niedostępny x-kom - produkt chwilowo niedostępny

- produkt chwilowo niedostępny RTV Euro AGD - produkt chwilowo niedostępny

- produkt chwilowo niedostępny Ultima - 229,90 zł (wersja pudełkowa)

Elex 2 - najlepsze oferty przedpremierowe na PlayStation 5

MediaMarkt - 209 zł (wersja pudełkowa) + darmowa wysyłka

- 209 zł (wersja pudełkowa) + darmowa wysyłka RTV Euro AGD - 219 zł (wersja pudełkowwa) + darmowa wysyłka

- 219 zł (wersja pudełkowwa) + darmowa wysyłka Ultima - 229,90 zł (wersja pudełkowa)

Elex 2 - najlepsze oferty przedsprzedażowe na Xbox Series X/S