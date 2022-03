Elex 2 - zwiastun, premiera, przedsprzedaż, fabuła. Sprawdź, co wiemy [1.03.2022]

Sprawdź co wiemy na temat kontunyacji gry od studia Piranha Bytes - Elex 2.

Spis treści

Piranha Bytes to studio, które słynie z trzech tytułów - Gothic, Risen oraz Elex. Tych gier raczej nikomu nie trzeba przedstawiać. Gothic jest jedną z najbardziej kultowych produkcji w historii gier video. Jako ostatni na rynku, w 2017 roku pojawił się Elex. Był on swoistym eksperymentem, gdzie twórcy chcieli połączyć świat fantasy oraz science-fiction. Co prawda mieliśmy wcześniej do czynienia chociażby z Rise of Nation: Rise of Legends, jednak Elex chciał to zrobić na jeszcze większą skalę. W końcu za to zadanie zabrali się twórcy wielkiego Gothica. Sprawdź, co do tej pory wiemy na temat kontynuacji gry od Piranha Bytes.

Fabuła

Fabuła Elex 2 ma się rozgrywać kilka lat po wydarzeniach znanych z pierwszej części. Po tym jak Jax, główny bohater, został zignorowany przez ludzkość, kiedy chciał ostrzec świat przed zagrożeniem ze strony Najeźdźców, postanowił żyć w samotności na uboczu. Stanie się jednak coś, co zmusi go do powrotu na pole walki.

Zobacz również:

Elex 2 (źródło: THQ Nordic)

Twórcy nie zdradzają na razie zbyt wielu informacji na temat fabuły. Wiemy, że odwiedzimy lokacje znane z pierwszej części, które zostaną odpowiednio zmodyfikowane, ale także dostaniemy sporo nowych miejsc do odwiedzenia w trakcie kampanii. Rozgrywka ma zapewnić około 60 godzin zabawy.

Rozgrywka

W przypadku rozgrywki w Elex 2 nie spodziewajmy się rewolucji, właściwym określeniem w tym przypadku będzie ewolucja. Gra została stworzona na autorskim silniku Piranha Bytes i powiela rozwiązania znane z jedynki. Część z nich zostanie oczywiście ulepszona, a niektóre rzeczy, z którymi mieliśmy do czynienia w pierwszej odsłonie będą rozwinięte. Dopracowany ma zostać jetpack, którego do tej pory mogliśmy wykorzystywać tylko po to, aby unieść się do wyżej zlokalizowanych miejsc. W Elex 2 zostanie on rozbudowany, dzięki czemu będziemy mogli latać nad mapą i toczyć powietrzne pojedynki przy użyciu karabinów plazmowych, broni białej oraz zaklęć. Ma się to także tyczyć przeciwników, którzy zostali specjalnie w tym celu zaprojektowani.

Elex 2 (źródło: THQ Nordic)

Niezmiennie dla Piranha Bytes, jednym z najważniejszych elementów rozgrywki będą frakcje, które zrzeszają mieszkańców planety. Każda z nich zaoferuje odmienne zadania poboczne, sprzęt oraz umiejętności. Poza grupami znanymi z pierwszej części, pojawią się m.in. Morkoni, czyli nowa frakcja odziana w skóry i łańcuchy. Niestety aktualnie twórcy nie zdradzili na ich temat więcej szczegółów. Elex 2 to gra, która zaoferuje w pełni otwarty świat. Będziemy mogli do woli eksplorować wszystkie tereny na powierzchni planety, ale także, przy użyciu jetpacka otrzymamy możliwość dostania się w tereny wcześniej niedostępne, takie jak np. dachy budynków.

Twórcy oddadzą nam do dyspozycji także bardzo szeroki wachlarz uzbrojenia. Ze względu na specyfikę gry, i połączenie średniowiecznego fantasy z wizją przyszłości, będziemy mogli walczyć zarówno mieczem, toporem jak i przy użyciu karabinów plazmowych. Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze szczypta magii oraz zaklęć, i Elex 2 jawi nam się jako zwariowana hybryda podana w gothicowym sosie.

Aktualizacja [02.07.2021]

Twórcy udzielili wywiadu dla serwisu wccfletch.com, w którym opowiedzieli nieco o rozgrywce w Elex 2. Największą zmianą w stosunku do pierwszej części będzie rozbudowany system walki powietrznej, o czym wspominaliśmy już wcześniej. Podobnie jak w przypadku jedynki, będziemy mogli wybrać, czy główny bohater ma się specjalizować w jednym systemie walki, czy mieszać ze sobą różne kombinacje. Gra, przynajmniej na początku ma być dość trudna. Jeśli trafimy na mocniejszego wroga, z którym nie do końca jesteśmy w stanie sobie poradzić, będziemy mogli uciec i wrócić do niego później. Wszystkie potyczki będą się rozgrywać w otwartym świecie.

Podobnie jak w Elex, kontynuacja także ma zaoferować graczom kilka zakończeń, w zależności od decyzji, które będziemy podejmować w trakcie gry.

Aktualizacja [08.07.2021]

Piranha Bytes ujawniła w ostatnim czasie garść informacji na temat rozgrywki w Elex 2. Dowiedzieliśmy się, że w kontynuacji dostaniemy do wyboru dużo większy arsenał broni niż w pierwszej części. Będziemy mogli walczyć przy pomocy łuków, wyrzutni rakiet, ale także broni białej, takiej jak topory i piłomiecze. Dowiedzieliśmy się także o bardzo dużej liczbie postaci niezależnych. W grze ma się pojawić ponad 300 NPC, którzy będą mieć realny wpływ na dalszy ciąg rozgrywki. Listy dialogowe zawierają ponad 350 tysięcy słów, widzimy więc z jak dużym projektem mamy do czynienia.

Zwiastun i oficjalne grafiki

Podczas targów E3 twórcy zaprezentowali oficjalny zwiastun do Elex 2. Jest on bardzo dynamiczny i przedstawia wszystko to, czego możemy spodziewać się po grze. Zobaczymy w nim kilka buildów postaci, różne style walki oraz część borni którymi będziemy mogli walczyć. Jest tutaj także świetnie pokazane połączenie dwóch tak bardzo odmiennych od siebie światów. Całość jest podrasowana ścieżką dźwiękową stworzoną przez Jonathana Davisa, lidera zespołu KoRn.

Twórcy udostępnili także zestaw oficjalnych grafik z gry.

Elex 2 (źródło: THQ Nordic) Elex 2 (źródło: THQ Nordic) Elex 2 (źródło: THQ Nordic) Elex 2 (źródło: THQ Nordic) Elex 2 (źródło: THQ Nordic) Elex 2 (źródło: THQ Nordic)

Gameplay

Twórcy udostępnili gameplay z Elex 2. Zobacz, jak wygląda rozgrywka.

Premiera, przedsprzedaż oraz platformy

Oficjalna data premiery nie została jeszcze podana. Elex 2 zostało jednak dodane już do listy na platformie steam, więc możemy się spodziewać, że gra pojawi się na rynku jeszcze w tym roku. Prawdopodobnie będzie to miało miejsce w okolicach jesieni.

Premiera Elex 2 zaplanowana jest na 1 marca 2022 roku.

Gra trafi na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One oraz Xbox Series X. Gra zostanie wydana w pełnej, polskiej wersji językowej. Do wyboru będziemy mieć polski i angielski dźwięk oraz napisy.

Firma Koch media poinformowała w czwartek 17 czerwca o starcie zamówień przedpremierowych. Przegląd najlepszych ofert w przedsprzedaży znajdziecie tutaj.

Aktualizacja 14.07.2021

Jeden ze sklepów mocno obniżył cenę wydania przedpremierowego Elex 2 na PC oraz konsolę PS4. Gra w wersji na Xbox One jest obecnie niedostępna w większości miejsc.

[Aktualizacja 21.07.2021]

W kilku sklepach internetowych na kartach z grą Elex 2 pojawiła się prawdopodobna data premiery. Według tych informacji, gra zadebiutuje na rynku 19 października 2021 roku. Informacja nie została potwierdzona przez Piranha Bytes ani THQ Nordic.

Wymagania sprzętowe na PC

Na steamie dostępne są częściowe wymagania sprzętowe dla gry Elex 2 w wersji na PC.

Minimalne

System operacyjny : Windows 10, 64 Bit

: Windows 10, 64 Bit Procesor : do ustalenia

: do ustalenia Pamięć : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Karta graficzna : do ustalenia

: do ustalenia DirectX: Wersja 12

Zalecane

System operacyjny : Windows 10, 64 Bit

: Windows 10, 64 Bit Procesor : do ustalenia

: do ustalenia Pamięć : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Karta graficzna : do ustalenia

: do ustalenia DirectX: Wersja 12

Tak na prawdę dowiedzieliśmy się tylko o zapotrzebowaniu na pamięć RAM. Na inne najważniejsze elementy będziemy musieli poczekać.

Grafiki koncepcyjne

Zobacz galerię grafik koncepcyjnych z Elex 2. Doskonale widać na nich zróżnicowanie świata, jaki będzie przedstawiony w grze.

fot. Piranha Bytes fot. Piranha Bytes fot. Piranha Bytes fot. Piranha Bytes fot. Piranha Bytes fot. Piranha Bytes

Aktualizacja 3.09.2021

Twórcy gry Elex 2, projektantka Jennifer Pankratz oraz dyrektor kreatywny Björn Pankratz odpowiedzieli na kilka pytań dziennikarzowi serwisu Gaming Bolt. Z rozmowy możemy się dowiedzieć kilku ciekawych rzeczy na temat nadchodzącej produkcji.

Elex 2 ma być dużo większy w porównaniu do pierwszej części. Nie chodzi tutaj jednak o rozmiar samego świata a o zawartość. W kontynuacji ma się znaleźć więcej dialogów i zadań. Ogólnie gracze mają mieć poczucie, że dookoła jest więcej rzeczy do zrobienia. Powiększy się także ilość zadań towarzyszy. Będą one mieć wpływ na rozwój fabuły. Potwierdza to wszystko wypowiedź dotycząca czasu potrzebnego do przejścia gry. Według twórców ukończenie pierwszej części zajmowało niektórym osobom około 30 godzin. Przy podobnym stylu gry, czyli ignorowaniu zadań pobocznych i dość szybkim przemierzaniem świata, sequel miałby wystarczyć na około 60 godzin.

W Elex 2 poprawiony zostanie także system walki. Potyczki mają być bardziej dynamiczne a bohater będzie lepiej reagował na komendy.

Aktualizacja 21.09.2021 - nowy zwiastun fabularny

Podczas wydarzenia THQ Nordic został zaprezentowany nowy zwiastun filmowy Elex 2.

Aktualizacja 29.09.2021

W sieci pojawił się blisko półgodzinny materiał prezentujący rozgrywkę w Elex 2. Nagranie pochodzi z wersji beta gry.

Elex 2 - zwiastun przedstawiający frakcje

W sieci dostępny jest zwiastun przedstawiający frakcje dostępne w grze. Od tego gdzie dołączymy, będzie zależeć dalsza część fabuły. Wszystkie nasze decyzje mają wpływ na rozwój wydarzeń. Trailer dostępny jest z polskim dubbingiem.

Elex 2 - zawartość Edycji Kolekcjonerskiej

Elex 2 Edycja Kolekcjonerska (fot. Piranha Bytes)

Edycja Kolekcjonerska Elex 2 została wyceniona na 649,99 zł. W jej skład wchodzi:

Gra na wybraną platformę

Figurka Alba (wysokość 23,3 cm, średnica podstawki 20,2 cm)

Brelok Kleryka (długość 5 cm)

Artbook w twardej oprawie

Steelbook

Soundtrack na CD

Cassandra - album koncepcyjny Bjorna Pankratza na CD

Pierwsze opinie z wczesnej wersji

Część dziennikarzy branżowych na całym świecie otrzymało wcześniejszy dostęp do gry. Po pierwszych wrażeniach recenzentów możemy być raczej spokojni o marcową premierę. Udostępniona została cała historia, którą już w tej chwili można ukończyć. Dzięki temu Piranha Bytes ma jeszcze nieco ponad dwa miesiące na dopieszczenie gry.

Z tego co możemy przeczytać w opiniach, nie mamy się co spodziewać rewolucji. Twórcy stawiają na doskonale znane nam rozwiązania. Będziemy mieć do czynienia z gothicopodobnym tworem, którym była już pierwsza odsłona gry. Będziemy dużo eksplorować, zwiedzać i zbierać a gra będzie nas za to wszystko nagradzać. Podobnie z zadaniami. Misje wykonywane dla poszczególnych frakcji będą nie tylko nagradzane punktami doświadczenia oraz walutą, ale także nasze decyzje podjęte w trakcie rozgrywki będą mieć faktyczny wpływ na dalszy rozwój wydarzeń.

Piranha Bytes przygotowała także bardzo dużą mapę, po której możemy się swobodnie poruszać. Co bardzo cieszy, nie będą to puste przestrzenie. Świat gry ma być wypełniona aktywnościami, które zajmą nas pomiędzy wykonywaniem kolejnych zadań.

Elex 2 z pełną zawartością w dniu premiery

Doskonała wiadomość dla wszystkich osób, które nie przepadają za wszelkiej maści DLC i dodatkową zawartością udostępnianą po premierze gry. Piranha Bytes chce, aby Elex 2 w dniu premiery pojawił się jako dopracowane do końca dzieło. Twórcy nie planują wypuszczania w późniejszym czasie dodatków do tego tytułu.

Jeśli ludzie kupują naszą grę, to powinni dostać wszystko, co zaplanowaliśmy w niej umieścić. Dlatego nie planujemy żadnych płatnych nowych treści dla ELEX 2 po premierze. Oczywiście, będziemy uważnie obserwować, jak gra jest odbierana przez publiczność i będziemy ją wspierać. Wolelibyśmy jednak w najbliższym czasie włożyć naszą kreatywną energię w inny projekt.

Nie wiadomo jeszcze, czy "piranie" będę tworzyć nowe IP, czy zajmą się produkcją trzeciej odsłony Elexa. Nie mniej jednak takie podejście dewelopera cieszy.

Elex 2 - Zwiastun prezentujący walkę

Piranha Bytes udostępniła nowy zwiastun, który dokładnie prezentuje system walki w Elex 2. Cały materiał możecie zobaczyć poniżej.

Elex 2 otrzymał pierwszą recenzję

Redakcja niemieckiego Gamestar miała już okazję spędzić z Elex 2 sporo czasu. Dziennikarze nie mogli przedstawić jeszcze pełnej i ostatecznej opinii, jednak możemy dowiedzieć się kilku istotnych i ciekawych szczegółów. Na ukończenie gry będziemy potrzebować około 60 godzin. Co ciekawe, w pierwszej połowie rozgrywki lepiej dla nas będzie, jeśli postaramy się unikać otwartych starć z przeciwnikami. Druga połowa za to pozwoli na walkę bez obaw, że nasza postać szybko padnie.

Nie ma też zaskoczeń w stwierdzeniu, że Elex 2 to tak na prawdę gra, która jest przeznaczona dla fanów Gothica i pierwszego Elexa. Tradycyjnie już dla tych tytułów, sterowanie, animacje i walka są nieco "drewniane". Twórcy jednak poprawili te elementy w stosunku do poprzedniej części. Okazuje się także, że graficznie nowy Elex wypada dość blado w porównaniu to innych gier, które powstają w podobnym czasie.

Jeśli chodzi o kwestie fabularne i zadania, możemy się spodziewać tego, że będzie co robić. Na swojej drodze napotkamy mnóstwo postaci a poszczególne obozy mają swoje zadania, które będziemy mogli wykonać. Ważne jest też to, że chcąc w pełni zrozumieć fabułę, warto znać wydarzenia z pierwszego Elexa.

Co ciekawe, bardzo możliwe, że Elex doczeka się trzeciej części. Twórcy zdecydowali się na bardzo otwarte zakończenie i nie wszystkie wątki fabularne zostały zamknięte.

Mimo słabej oprawy graficznej możemy spodziewać się całkiem niezłej gry. Redakcja Gamestar przewiduje, że Elex 2 otrzyma ocenę na poziomie 80-82 %.

Twórcy prezentują nowy zwiastun [Aktualizacja 22.02.2022]

THQ Nordic opublikowało nowy zwiastun, w którym zachęca graczy do wejścia w świat Elexa 2. Widzimy tutaj skalę świata, jaką twórcy dla nas przygotowali. Trzeba przyznać, że całość zapowiada się nad wyraz interesująco.

Recenzja Elex 2

Mieliśmy okazję zagrać przed premierą w Elex 2. Trzeba przyznać, że najnowsze dzieło Piranha Bytes nie jest najbardziej urodziwą grą na świecie. Co więcej walka nie dostarcza oczekiwanych emocji. Wiele innych elementów jednak rekompensuje te niedoskonałości i z czystym sumieniem mogę stwierdzić, że warto tej grze dać szansę. Pełną recenzję Elex 2 znajdziecie TUTAJ.

Zobacz także: Wszystko co wiemy o Diablo 4: klasy postaci, fabuła, rozgrywka, premiera i wiele więcej