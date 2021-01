Elite Folio - HP prezentuje urządzenie konwertowalne z baterią na ponad dzień pracy

Elite Folio to urządzenie konwertowalne, którego sercem jest procesor Qualcomm Snapdragon. Trafi na rynek już w lutym i choć przeznaczone jest dla biznesu, może zwrócić na siebie uwagę również zwykłych użytkowników.

HP zaprezentowało swoje nowe urządzenie w ramach wirtualnych targów CES 2021. Ma ono wymiary 118 x 90 x 0,6 cm i waży zaledwie 1,29 kg. Pod wykonaną ze stopu magnezu obudową umieszczono procesor Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 2 5G, który ma do dyspozycji do 16 GB pamięci RAM, zaś dane zapisuje się na dysku SSD. Jego maksymalna pojemność może wynieść 512 GB. Dzięki procesorowi Snapdragon, HP Elite Folio w pełni wspiera Wi-fi 6, zaś bateria ma zapewnić do 24,5 godziny odtwarzania materiałów wideo.

Wyświetlacz Elite Folio na wielkość 13,5", a opcjonalnie można wybrać model wyposażony w funkcję Sure View Reflect, co pozwala zapewnić prywatność. Wraz z urządzeniem otrzymuje się rysik HP Elite Slim Active Pen, który można poprzez nie ładować. W obudowie znajdują się także głośniki Audio by Bang & Olufsen oraz podwójny mikrofon i kamerka z polem widzenia 76 stopni.

HP Elite Folio przeznaczone jest dla klientów biznesowych, jednak jego wszechstronność sprawia, że może posłużyć każdemu. Ma znaleźć się w sprzedaży już w lutym, jednak jak na razie cena nie została podana.