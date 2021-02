Elon Musk chce stworzyć latającą Teslę - "bez zabijania ludzi"

Elon Musk ujawnił, że pracuje nad stworzeniem Tesli Roadster, która unosi się w powietrzu. Intrygująca perspektywa, ale wypowiedź miliardera brzmi niepokojąco.

Joe Rogan, a właściwie Joseph James „Joe” Rogan, to amerykański prezenter telewizyjny, komik, komentator sportowy, aktor i mistrz sztuk walki, który w Polsce znany jest głównie jako prowadzący reality show - Fear Factor. Obecnie prowadzi on swój autorski podcast - The Joe Rogan Experience. Jednym z jego częstych gości bywa miliarder i wizjoner Elon Musk (właśnie w jednym z tych programów miała miejsce słynna sytuacja z paleniem marihuany na wizji). W ostatnim wydaniu, Elon Musk zdradził prowadzącemu swoje plany, dotyczące nowego samochodu Tesla Roadster.

Elon Musk ujawnił, że chce, aby model ten unosił się w powietrzu. Niestety, miliarder jak sam stwierdził, nie wie jak sprawić, aby Roadster nie zagrażał przy tym ludzkiemu życiu.

Chcę, żeby się unosiła i próbowałem wymyślić, jak sprawić, by ta rzecz unosiła się bez zabijania ludzi.

Jak kontynuował swoje rozważania:

Możliwe, że będzie to mogło zawisnąć metr na ziemią, czy coś w tym stylu. Jeśli spadniesz, zniszczy się zawieszenie, ale nie zginiesz.

To obecny wariant Tesli Roadster - nielatający

Cóż, latające samochody brzmią futurystycznie i ekscytująco, jednak powyższy komentarz raczej odstrasza od nabycia Tesli Roadster, jeśli ukaże się w latającej wersji. Tym bardziej, iż chyba wszyscy pamiętamy niefortunny pokaz odporności szyby w Tesli Cybertruck.

Z kolei, należąca do Muska firma kosmiczna SpaxeX świeci w ostatnim czasie triumfy i bije kolejne rekordy.