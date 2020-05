Elon Musk chce więcej gier w samchodach Tesla, na celowniku Minecraft i Pokemon GO

Elon Musk nie przestaje zaskakiwać, ten wizjoner, biznesmen, ale i ekscentryk, regularnie wpada na ciekawe pomysły. Tym razem chciałby, aby w samochodach Tesla możliwe było granie w gry na wzór Minecrafta czy Pokemon GO, a to wszystko podczas jazdy.

Granie podczas jazdy samochodem? Nie brzmi to najbezpieczniej, ale jeśli kiedykolwiek i gdziekolwiek miałoby się to udać, to tylko w samochodach marki Tesla. Dlaczego? Jako jedne z nielicznych, są w stanie naprawdę samodzielnie poruszać się po drogach. Choć technologia ta dopiero "raczkuje" i musi upłynąć jeszcze wiele czasu, zanim poczujemy się jak bohater "Raportu mniejszości" - agent John Anderton, to właśnie Tesla może dać nam obecnie przedsmak przyszłości.

Elon Musk - CEO Tesli, znany ze swoich niecodziennych pomysłów, ale i z zamiłowania do gier wideo oraz szeroko pojętej popkultury, chce aby w samochodach jego firmy możliwe było granie w gry. W przeszłości, ekscentryczny wizjoner pytał już, za pośrednictwem Twittera, czy są osoby zainteresowane tym, aby podczas jazdy Teslą można było grać w grę studia CD Projekt RED - Wiedźmin 3: Dziki Gon. Odpowiedź społeczności była niemal jednogłośna - na blisko 700 tysięcy osób, ponad 85% zdecydował, że tak - chciałoby zagrać w przygody Geralta w Tesli.

Tym razem z kolei, CEO Tesli zastanawia się czy gry sieciowe, typu Minecraft albo AR, jak Pokemon GO, mogłyby trafić do jego samochodów. Co więcej, Musk wydaje się rzucać wyzwanie deweloperom gier i dopytuje czy jest ktoś, kto byłby w stanie przygotować takie produkcje. Oczywiście, podkreślił on przy tym, że musiałyby one powstać z uwzględnieniem bezpiecznej jazdy.

Choć wszystko to wydaje się być jedynie mrzonką, to należy pamiętać, że już teraz w wybranych modelach samochodów marki Tesla możliwe jest ogranie znakomitej platformówki studia MDHR - Cuphead. Choć nie jest to pełna wersja gry, a jedynie jej (nieco uproszczony) wycinek, to pozwala np. na pełną kooperację (do dwóch graczy).

Biorąc pod uwagę historię Elona Muska, możliwe, że za parę lat wszystkie modele Tesli będą wyposażone w pokładowe konsole do gier, które zapewnią rozrywkę, jeśli nawet nie kierowcy, to przynajmniej pasażerom.

Zobacz również: SpaceX - firma Elona Muska rusza z wycieczkowymi lotami w kosmos

źródło: gamerant.com