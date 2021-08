Elon Musk i Tesla tworzą humanoidalnego robota

Tesla Bot ma być wykorzystywany do "nudnej, powtarzalnej i niebezpiecznej" pracy. Czy mamy się czego obawiać?

Podczas wczorajszego Tesla AI Day, Elon Musk zaprezentował projekt humanoidalnego robota, nad którym pracuje jego firma. Prototyp ma pojawić się już w przyszłym roku i być wykorzystywany do pracy fizycznej.

Na razie nie jest jasne czy zostanie on sprzedany i o jakiej kwocie będzie mowa. Jednak robot z pewnością będzie mieć wielki wpływ na gospodarkę, a Musk podkreślił, że w przyszłości praca fizyczna pozostanie tylko wyborem. Może to wyeliminować miejsca pracy wielu ludzi i zmusić ich do szukania nowego źródła dochodu. Lider Doliny Krzemowej oświadczył:

Zasadniczo [robot] zacznie zajmować się pracą, która jest nudna, powtarzalna i niebezpieczna. Jaka jest praca, której ludzie najbardziej nie chcą wykonywać?

Praca Tesli i SpaceX jest zdecydowanie rewolucyjna i innowacyjna, jednak Musk znany jest też z niedotrzymywania terminów i obietnic.

Najnowszy robot ma być rozszerzeniem pracy Tesli nad budowaniem autonomicznych pojazdów. Będzie korzystał z tego samego chipa komputerowego i nawigował za pomocą ośmiu kamer, niczym nie rożniących się od znanych już projektów. Ma zajmować się prostymi poleceniami typu:

Proszę, weź tę śrubę i przymocuj ją do samochodu tym kluczem. (...) Proszę idź do sklepu i przynieś mi następujące artykuły spożywcze.

Tesla Bot będzie mierzył ok.172 cm, ważył 57 kg i poruszał się z prędkością 8 km/h. Prawdopodobnie tak jak i my, będzie posiadał po pięć palców u rąk.

Dzięki nowemu projektowi, Tesla chce udowodnić, że potrafi projektować nie tylko samochody elektryczne, ale i zaawansowaną sztuczną inteligencję. Zobacz całą prezentację:

