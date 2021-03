Elon Musk i kolejna rewolucja. Od teraz kupisz Teslę za bitcoiny

Elon Musk rewolucjonizuje rynek konsumencki i rynek walut? Na to wygląda. Miliarder ogłosił wprowadzenie nowej formy płatności za kupno samochodów Tesla.

Spis treści

Miliarder, celebryta, ekscentryk – to tylko nieliczne z określeń stosowanych wobec Elona Muska. On z kolei chętnie pławi się w blasku sławy i z radością podsyca zainteresowanie swoją osobą, przy okazji wpływając na rynki światowe w różnych aspektach.

W przeciwieństwie do większości wypowiadających się na forum publicznym celebrytów, Elon Musk ma pokaźne zaplecze nie tylko finansowe, ale i inwestycyjne oraz liczne prężnie działające interesy. Wystarczy wymienić chyba największą obecnie prywatną firmę zajmującą się działaniami związanymi z kosmosem – SpaceX, rewolucyjny startup opracowujący możliwość sterowania urządzeniami elektrycznymi za pomocą myśli – Neuralink, czy firmę Tesla, produkującą jedne z najnowocześniejszych samochodów na świecie. Słynący z innowacyjności miliarder chętnie wykorzystuje swoje atuty, aby wpływać na nastroje, szczególnie dotyczące rynków inwestycyjnych, a jego dzisiejsza wiadomość z pewnością ponownie namiesza.

Bircoin, kryptowaluty i Elon Musk

Nie od dziś wiadomo, że właściciel Tesli jest gorącym zwolennikiem bitcoinów, czyli najprościej rzecz ujmując – jednej z wirtualnych kryptowalut. Według niego, w cyfrowym i nowoczesnym świecie fizyczne metody płatności są przestarzałe, więc idąc z duchem czasów należy zwrócić się w stronę walut wirtualnych, które są „przyszłością”.

Choć kryptowaluty są coraz popularniejsze i wiele osób znacznie się dzięki nim wzbogaciło, to większość podmiotów finansowych nadal podchodzi do nich dość ostrożnie, obawiając się m.in. ich niestabilności, tym bardziej, że opierają się ona na zasadzie umownych jednostek wartości. Do sceptyków tych jednak z pewnością nie należy Elon Musk.

Kupisz Teslę za bitcoiny

W dniu dzisiejszym, jak zwykle za pomocą portalu społecznościowego Twitter, miliarder ogłosił coś naprawdę znaczącego. Mianowicie, że od teraz można kupić Teslę właśnie za bitcoiny.

Wbrew pozorom, jest to niezwykle istotny dla całego rynku walut krok i pierwsza tego typu inwestycja na tak znaczną skalę. Co więcej, podmioty dotychczasowo akceptujące bitcoiny robiły to na zasadzie przeliczania takiego, jak w przypadku kursów walut czyli uwzględniali je po przeliczeniu i przekształceniu na inne jednostki płatności. W Tesli tak nie będzie. Jak ogłosił miliarder:

Tesla korzysta tylko z wewnętrznego i otwartego oprogramowania i obsługuje bezpośrednio węzły Bitcoin. Bitcoin zapłacony Tesli zostanie zatrzymany jako bitcoin, a nie zamieniony na walutę fiducjarną – Elon Musk

Oznacza to, że firma Tesla jako pierwsza na świecie będzie akceptować bitcoiny, traktując je jako autonomiczną i samodzielna walutę. To z kolei, jest wręcz przysłowiowym kamieniem milowym dla ogólnej akceptacji wirtualnych walut na świecie i tym samym rewolucyjnym przedsięwzięciem w skali całego rynku walut.