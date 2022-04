Elon Musk kupi Coca-Colę? Twitter to za mało

Elon Musk niedawno został właścicielem platformy Twitter. Dyrektor generalny Tesli i SpaceX nie zamiera jednak na tym poprzestać i ujawnił, która firma jest jego następnym celem. Co może zaskakiwać chodzi o Coca-Colę.

Zaledwie kilka dni temu Elon Musk został właścicielem platformy społecznościowej Twitter. Inwestycja ta kosztowała go aż 44 miliardy dolarów. Dla jednego z najbogatszych ludzi na świecie, nie musi to jednak oznaczać końca wydatków. Na swoim oficjalnym koncie na Twiterze, Elon Musk wskazał swój następny cel, a jest nim o dziwo Coca-Cola. Właściciel Tesli stwierdził, że chce kupić legendarną firmę z branży spożywczej, aby "ponownie w składzie Coca-Coli znalazła się kokaina". Warto bowiem przypomnieć, że w oryginalnej recepturze (z 1886 roku) popularnego napoju znajdowały się śladowe ilości narkotyku. Ostatecznie zniknął on ze składu Coca-Coli dopiero w 1929 roku.

Next I’m buying Coca-Cola to put the cocaine back in — Elon Musk (@elonmusk) April 28, 2022

Po opublikowaniu powyższego "tweeta", osoby śledzące poczynania ekscentrycznego miliardera zapytały go, czy mógłby kupić Foxa, aby stworzyć kolejny sezon kultowego serialu "Firefly", który został zakończony się w 2003 roku. Na co Musk odparł, że faktycznie byłoby świetnie gdyby pojawiło się widowisko sci-fi faktycznie zawierające science-fiction, a następnie nazwał "Battlestar Galactica" świetnym serialem.

Zobacz również:

Po dyskusji jaka wywiązała się po publikacji Elona Muska, śmiało możemy założyć, że tak naprawdę nie jest on zainteresowany kupnem Coca-Coli i był to jedynie żart. Niemniej, właściciel Tesli i Space-X już niejednokrotnie udowodnił, że dla niego niemożliwe nie istnieje.

Zobacz również: