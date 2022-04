Elon Musk kupił Twitter! Jakie plany ma najbogatszy człowiek na świecie?

Szef SpaceX i Tesli kupił właśnie jeden z największych portali społecznościowych. Co planuje?

W poniedziałek Twitter ogłosił, że zaakceptował ofertę Elona Muska o wartości 44 miliardów dolarów i firma została przejęta. Tym samym najbogatszy człowiek na świecie, stał się właścicielem platformy społecznościowej, z której każdego dnia korzysta ponad 200 milionów osób.

Dyrektor generalny Tesli i SpaceX w trakcie ogłoszeniu zakupu skrytykował nadmierną moderację serwisów dodając, że:

Wolność słowa jest podstawą funkcjonującej demokracji, a Twitter to cyfrowe centrum miasta, na którym debatuje się o sprawach kluczowych dla przyszłości ludzkości.

Miliarder argumentował, że sieci społecznościowe nie powinny usuwać komentarzy, które mimo, że są obraźliwe, nadal powinny być legalne. Przypomnijmy, że Twitter dotychczas zakazywał nękania, nadużyć i krzywdzących postów, a także dezinformacji związanej z COVID-19.

Eksperci, którzy badają sieci społecznościowe, martwią się poluzowaniem zasad przez Muska. Uważają, że może to dać wolną rękę napastnikom, trollom i innym osobom, które wykorzystują platformę do atakowania ludzi. Może to również umożliwić rozpowszechnianie kłamstw na temat wydarzeń politycznych, urzędników państwowych i spraw związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem publicznym.

Musk zapowiedział już, że popiera umożliwienie ludziom edycji tweetów, której do tej pory nie było. Wywołało to gorącą debatę wśród naukowców, dziennikarzy i użytkowników. Wiele osób obawia się, że dodanie tej funkcji mogłoby pomóc w ukrywaniu nadużyć oraz wspierać manipulację.

Kolejną zmianą, którą chce wprowadzić filantrop ma być zwalczanie rozprzestrzeniania się botów oraz przejście na model subskrypcji, aby uniezależnić Twittera od reklam.

