Elon Musk – pierwsi ludzie, którzy polecą na Marsa zginą

Elon Musk potwierdził udział SpaceX w nadchodzącej misji załogowej na Księżyc i odniósł się do lotu ludzi na Marsa. Jego opinia brzmi przerażająco.

Podczas swojej najnowszej wypowiedzi, właściciel i dyrektor generalny SpaceX – Elon Musk, odpowiedział na pytania dotyczące lotów załogowych na Księżyc i Marsa. Miliarder potwierdził oficjalnie, że należąca do jego firmy rakieta Starship została wybrana w przetargu NASA do wzięcia udziału w misji załogowej Artemis, która jest przewidziana na 2024 rok.

Zadaniem SpaceX w ramach projektu będzie odebranie załogi misji ze stacji kosmicznej Gateway i przetransportowanie ich na powierzchnię ziemskiego satelity (więcej na temat przetargu i misji znajdziecie tutaj).

Choć dotychczasowe próby startu rakiety Starship kończyły się, jak dotąd niepowodzeniem (ostatnia w widowiskowy sposób wybuchła), to miliarder zapewnił, że będzie ona gotowa do lotu do 2023 roku.

Załoga misji na Marsa zginie

Elon Musk odpowiedział także na pytania dotyczące jego opinii względem lotów załogowych na Marsa, planowanych przez SpaceX. Według niego, pierwsza misja z udziałem ludzkiej załogi powinna wystartować na czerwoną planetę do 2026 roku, czyli około siedem lat przed lotem planowanym przez NASA. Niemniej, prognozy miliardera związane z tym wydarzeniem nie są pozytywne. Oznajmił on bowiem, że prawdopodobnie cała załoga lub przynajmniej jej część nie przeżyje i dlatego udział w niej wezmą jedynie ochotnicy, którzy w pełni będą zdawać sobie sprawę z zagrożenia. Jednocześnie stwierdził, iż:

To będzie świetna zabawa i przygoda, ale początek nie będzie luksusem – Elon Musk

Tym samym celebryta nawiązał również do swoich zapowiedzi wybudowania w pełni funkcjonalnej metropolii na Marsie.

Cóż, trzeba przyznać, że Musk jak zwykle wyraża bezpośrednie opinie, jednak często zdarza się, że się one nie sprawdzają. Miejmy więc nadzieję, że tak też będzie w przypadku tych fatalistycznych prognoz.