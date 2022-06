Elon Musk powiedział, jaki będzie Twitter za jego rządów

Przyszły szef Twittera opowiedział na spotkaniu z pracownikami o swoich planach dotyczących serwisu.

Niektórzy wiążą duże nadzieje, z przejęciem władzy w Twitterze przez amerykańskiego miliardera Elona Muska. Ten kontrowersyjny menedżer, szef Tesli i SpaceX, deklarował w przeszłości, że pod jego rządami Twitter złagodzi cenzurę i umożliwi swobodną wymianę myśli. Elon zapowiadał również, że po przejęciu sterów platformy przywróci konto Donalda Trumpa. Na razie jednak Musk wstrzymał zakup Twittera do czasu dokładnej weryfikacji liczby fałszywych kont w serwisie.

Zakupem platformy przez kontrowersyjnego biznesmena martwią się jej pracownicy. Zorganizowano więc spotkanie załogi Twittera z przyszłym właścicielem, na którym Elon Musk powiedział między innymi, że osobiście używa Twittera do „wyrażania siebie”:

Niektórzy ludzie używają swoich włosów do wyrażania siebie. Ja używam Twittera.

Miliarder stwierdził też, że „istnieje zależność między umiejętnością wyrażania siebie oraz tym, do ilu ludzi docieramy ze swoim przekazem”. W tym kontekście Musk pochwalił chińską platformę WeChat i to, że platforma ta jest centralnym punktem chińskich mediów społecznościowych, ponieważ użytkownicy „w zasadzie żyją w WeChat”.

Pochwały dla WeChat mówią nam trochę o tym, co Musk szykuje dla Twittera. Biznesmen powiedział, że chce, aby liczba użytkowników platformy wzrosła do 1 miliarda – byłby to wyraźny skok w porównaniu z obecnymi 229 milionami użytkowników. Co więcej, Musk powiedział, że Twitter nie zarabia tyle, ile by mógł, ponieważ nie jest jedną z głównych platform do tworzenia treści wideo. Przez to omija ją duża ilość pieniędzy z reklam w mediach społecznościowych.

Elona Muska zapytano o jego przemyślenia na temat pracy zdalnej, co jest szczególnie ważne, ponieważ miliarder niedawno stwierdził, że pracownicy SpaceX mają obowiązek pracy w biurze przez 40 godzin tygodniowo. Musk odpowiedział, że najlepsi pracownicy nadal mogą pracować zdalnie.

Odpowiadając na pytania dotyczące zwolnień w firmie, Elon Musk powiedział, że „firma musi wyzdrowieć” poprzez podniesienie przychodów powyżej kosztów i że zwolnienia będą oparte na ocenach wyników.

Źródło: TweakTown