Elon Musk przewiduje zagładę ludzkości

Miliarder zapowiada śmierć wszystkich gatunków na Ziemi. Przygotował już plan ucieczki...

Elon Musk źródło: mashable.com / Credit: Yichuan Cao / getty

Przedsiębiorca i miliarder Elon Musk ogłosił na Twitterze, że spodziewa się wyginięcia wszystkich gatunków na naszej planecie. Według niego przyczyną ma być rozszerzenie Słońca oraz jego zewnętrznej atmosfery. Potwierdzałoby to jego teorię zakładającą konieczność rozpoczęcia życia międzyplanetarnego.

Tweet jest odpowiedzią na ostatnio opublikowane ostrzeżenia o masowym wymieraniu spowodowanym działalnością człowieka. W Biological Reviews pojawił się bowiem artykuł zatytułowany Szóste masowe wymieranie: fakt, fikcja czy spekulacja?, w którym jeden z autorów, Robert Cowie twierdzi, że do tej pory na planecie miało miejsce pięć masowych wymierań, a szóste zdążyło się już rozpocząć. Gdy pierwszych pięć spowodowane były ekstremalnymi zjawiskami naturalnymi, aktualnie trwające masowe wymieranie powoduje wyłącznie działalnością człowieka. Szacuje się, że od 1500 roku mogło wyginąć 260 tysięcy gatunków, w tym wiele bezkręgowców.

Zobacz również:

Musk uważa jednak, że głównym problemem jest ekspansja Słońca. Jego firma SpaceX ma być jednym z możliwych sposobów na ucieczkę i umożliwienie międzyplanetarnej cywilizacji ludzkiej. Mimo, iż jest w tym ziarno prawdy to mało prawdopodobne, że wydarzy się to wcześniej i wyprzedzi wymieranie tysięcy gatunków, które ma miejsce już teraz. Jego tweet to jedynie wysiłek marketingowy, mający na celu subtelne umieszczenie produktu w rozmowie o poważnych problemach.

Robert Cowie zauważa też, że zaakceptowanie wyginięcia bez reakcji jest zniesieniem odpowiedzialności ludzkości.

Zobacz także: Oferta Lidla: urządzenia i akcesoria smart home

Źródło: https://interestingengineering.com/