Elon Musk szaleje! Tesla Roadster szybsza od samolotu!

Dziś mało kto wie już, że pierwszym pojazdem Tesli wcale nie była limuzyna Model S. W latach 2008-2012 firma produkowała sportowy samochód elektryczny Tesla Roadster, który poza napędem w niczym nie przypomina nowszych modeli naszpikowanych mnóstwem elektroniki.

Pierwsza Tesla miała dawać frajdę z jazdy. Silnik elektryczny o mocy minimum 248 koni mechanicznych schowano w płycie podłogowej angielskiego Lotusa Elise.

Na 10-lecie zakończenia produkcji Tesla szykuje się do wprowadzenia na rynek drugiej generacji modelu Roadster. Dziś Elon Musk potwierdził, że auto pojawi się na rynku nieco później - najwcześniej w 2023 roku, ale wiemy także, że zdecydowanie warto na nie czekać.

Z wcześniejszych wypowiedzi Muska wiemy, że Tesla Roadster kosztować będzie minimum 200 tysięcy dolarów. W zamian otrzymamy silnik, który pozwoli przyspieszyć od 0 do 100 km/h ze startu zatrzymanego w zaledwie 1,9 sekundy. Tak to nie pomyłka - Tesla Roadster będzie przyspieszać szybciej od większości samolotów z napędem odrzutowym.

2021 has been the year of super crazy supply chain shortages, so it wouldn’t matter if we had 17 new products, as none would ship.



Assuming 2022 is not mega drama, new Roadster should ship in 2023.