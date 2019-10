Elon Musk wysłał tweeta poprzez satelity Starlink

Elon Musk rozpoczął projekt z myślą o umożliwieniu dostępu do internetu w każdym zakątku globu, a zwłaszcza tam, gdzie łącza są zbyt drogie dla przeciętnego człowieka. Z zaplanowanych 12 tysięcy trafiło jak na razie na orbitę sześćdziesiąt. Wczoraj w nocy (czasu polskiego) po raz pierwszy przetestowano ich działanie. Dokonał tego sam szef SpaceX, wysyłając światu krótkiego tweeta. Oto on:

Sending this tweet through space via Starlink satellite ????