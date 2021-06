Elon Musk wyśmiewa groźby Anonymous.

Czy miliarder jest zagrożony? Po piątkowym filmiku, wygląda na to, że stał się czyimś celem... Musk nie wydaje się jednak tym przejmować.

Anonymous

W piątek pojawiło się w sieci wideo wycelowane w założyciela Tesli i SpaceX. Jego twórcy podają się za sławną grupę haktywistów, Anonymous. W filmiku padło oskarżenie, jakoby Musk stał się zagrożeniem dla posiadaczy kryptowalut, niszczycielem środowiska i przyszłym cesarzem Marsa. Ponoć hakerzy chcą też udowodnić, że miliarder źle traktuje swoich pracowników i pokazać jakie jest prawdziwe źródło jego majątku. W filmiku padły oskarżające słowa:

[Elon Musk] jest narcystycznym bogaczem, który desperacko szuka uwagi. (...) Możesz myśleć, że jesteś najmądrzejszą osobą w pokoju, ale teraz spotkałeś swojego przeciwnika.

Elon Musk zdecydował się otwarcie wyśmiewać wideo, pokazując, że się nim nie przejmuje. W sieci powstał nawet satyryczny sequel pt. Anonymous Part II stworzony przez konto Not Financial Advice, w którym głos hakera zamienia się i okazuje być Gordonem Johnsonem, dyrektorem generalnym i założycielem GLJ Research. Johnson znany jest z bycia największym przeciwnikiem Tesli, utrzymującym, że firma jest przewartościowana na Wall Street. Satyryczny film zadziałał na odbiorców, a Musk skomentował go dwoma śmiejącymi się emotikonami na Twitterze. Komentarz jest riffem na trwającą i dobrze udokumentowaną walkę Muska z sprzedawcami i inwestorami, którzy czerpią zyski z krótkoterminowych spadków akcji Tesli. Jak pokazują interakcje Muska, zawsze lubił tkwić w swojej bańce mediów społecznościowych.

Musk i jego zwolennicy wierzą, że film Anonymous wydany w weekend został nakręcony przez konkurentów, którzy próbują wycisnąć z Tesli dolara, próbując wpłynąć na swoje pozycje. Czy rzeczywiście mogli to być wściekli inwestorzy, czy też faktycznie stojąca za tym grupa haktywistów wysuwa prawdziwe oskarżenia? Niezdecydowanie Muska, co do bitcoinów spowodowało, że i tak już niestabilna kryptowaluta w ostatnich miesiącach uległa jeszcze gwałtowniejszym wahaniom. Mimo to, on sam wielokrotnie powtarzał, że nie jest dobrym pomysłem umieszczanie oszczędności życia w jakiejkolwiek kryptowalucie.

Źródło: futurism.com