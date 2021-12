Elon Musk zapłaci największy podatek w historii Stanów Zjednoczonych

Dużo zarabiasz, dużo płacisz - ta zasada obowiązuje na całym świecie. Ale w przypadku Elona Muska można powiedzieć, że "płacisz rekordowo dużo".

Elon Musk na brak środków do życia nie może narzekać. Dyrektor Tesli pożalił się na Twitterze, że podatki za ten rok wyniosą w jego przypadku.... 11 miliardów dolarów. Jest to największy wynik odnotowany jak dotąd w historii istnienia Stanów Zjednoczonych. Majątek Muska w latach 2014-2018 urósł o 13,9 mld dolarów. Podatki to sumie 7 i 4 mld dolarów, a cała ta kwota musi wpłynąć na konto amerykańskiej skarbówki do 1 stycznia 2022 roku.

Jak do tej pory Musk płacił znacznie mniejsze podatki, co było związane z wykorzystywaniem przez niego różnych możliwości dawanych przez prawo. Nie jest to zresztą żadna nowość - robią tak również inni miliarderzy, choćby Jeff Bezos. Jednak w tym roku Musk sprzedał ok. 10% swoich udziałów w Tesli, od czego również musiał odprowadzić podatki. I tak zebrało się 11 mld do łącznej zapłaty. Cóż, z pewnością zadowolony z tego nie jest.

