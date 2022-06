Elon Musk zbuduje współczesną Arkę Noego?

Prezes SpaceX Elon Musk ujawnił swoje plany na najbliższą przyszłość. Wynika z nich, że zamierza uczynić z ludzkości gatunek międzyplanetarny.

Dyrektor generalny Space Exploration Technologies Corporation (SpaceX), Elon Musk, podzielił się swoimi zdumiewającymi planami wystrzeliwania rakiet na Marsa. Firma Muska pracuje obecnie nad platformą statków kosmicznych nowej generacji „Starship” w Boca Chica w Teksasie. Starship został zaprojektowany jako największa rakieta na świecie, a kiedy zostanie uruchomiony, ma realizować fundamentalny cel SpaceX, jakim jest uczynienie ludzkości gatunkiem międzyplanetarnym.

Elon Musk udostępnił na Twitterze slajdy z niedawnej prezentacji, którą przedstawił w SpaceX i która miała zawierać szczegóły na temat planów kolonizacji Marsa. Statek Starship jest zaprojektowany głównie do lotu na Czerwoną Planetę, ale ma także zastąpić zestaw Falcon, aby wynosić ładunki na niską orbitę okołoziemską (LEO) i prowadzić inne misje. Ponadto Starship jest również częścią programu Artemis Narodowej Agencji Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej (NASA), którego celem jest lot człowieka na Księżyc.

Prezentacja slajdów Muska nie zawierała żadnych ważnych elementów informacyjnych, a była raczej kombinacją kluczowych punktów do dyskusji. Mimo to udało nam się poznać kilka ważnych szczegółów, które leżą u podstaw Starship. Budowa nowych rakiet wymaga znacznych inwestycji kapitałowych ze strony SpaceX. Aby nakłady zwróciły się w krótkim czasie, firma będzie musiała używać swoich statków również do celów innych niż marsjańskie.

Na przykład Starship jest integralną częścią planów SpaceX dotyczących budowy konstelacji 40 000 małych satelitów systemu dostępu do internetu Starlink. Ponadto rakieta Starship ma być nośnikiem lądownika księżycowego NASA i stać się pojazdem SpaceX służącym do tankowania innych statków kosmicznych i wynoszenia ładunków transportowanych obecnie rakietami Falcon 9.

Na prezentacji Muska można obejrzeć animację z rakietą Starship, z której górnego stopnia wytrzeliwane są dwa satelity Starlink.

Ponadto Elon Musk powtórzył swoje argumenty za koniecznością opracowania metody lotu człowieka na Marsa. Prezes SpaceX często był krytykowany za ten cel, a niektórzy krytycy uważają, że lepiej jest przeznaczyć zasoby na rozwiązywanie problemów na Ziemi.

Plany Elona Muska

Miliarder podzielił się swoim tokiem rozumowania i motywacją, przedstawiając, że:

uczynienie życia wieloplanetarnym rozszerza zakres i skalę świadomości;

umożliwi nam również stworzenie kopii zapasowych biosfery , chroniąc całe życie, jakie znamy, przed katastrofą na Ziemi ;

, chroniąc całe życie, jakie znamy, przed ; ludzie są zarządcami życia, ponieważ żaden inny gatunek nie może przenieść go na inną planetę; nie możemy więc zawieść.

Elon Musk wyjaśniał również, w jaki sposób planuje wykorzystać Starship, aby zrealizować podróż na Marsa.

W odpowiedzi na pytanie, jaki jest jego „plan”, aby to osiągnąć, odpowiedź Muska była dość prosta, ale nakreśliła niewyobrażalną skalę operacji, które 50-letni prezes zamierza podjąć.

Według Muska plan jest prosty. SpaceX zbuduje i wystrzeli na Marsa tysiące statków kosmicznych, które będą współczesnym odpowiednikiem arki Noego. Musk powiedział:

- Zbudujemy ponad 1000 statków kosmicznych, aby przetransportować życie na Marsa. Będą to bardzo nowoczesne Arki Noego.

Rakieta Starship składa się z dwóch części. Jej niższy (pierwszy) stopień to wysoki na 230 stóp booster, zaprojektowany do pracy z 33 silnikami Raptor 2. Na szczycie boostera znajduje się statek kosmiczny Starship, który ma 164 stopy wysokości. Cały statek Starship ma wysokość 394 stopy.

SpaceX obecnie buduje w swoich obiektach w Teksasie prototypy zarówno boostera - pierwszego stopnia rakiety, jak i statku kosmicznego - drugiego stopnia. Firma przetestowała już górny stopień i obecnie czeka, aż Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) zakończy przegląd środowiskowy zakładu w Teksasie. Umożliwi to producentowi rakiet złożenie wniosku do FAA o licencję na próbne wystrzelenie Starship w ramach oddzielnego i bardzo ważnego procesu.

Źródło: WCCF TECH