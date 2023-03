Emigracja XD. O sekretach pracy nad serialem rozmawiamy z Malcolmem XD

Adaptacja "Emigracji XD" już wkrótce pojawi się w serwisie CANAL+, a my o serialu postanowiliśmy porozmawiać z samym Malcolmem XD – autorem literackiego pierwowzoru i współscenarzystą produkcji.

Spis treści

Malcolm XD, czyli kto?

Ano nie wiadomo. Malcolm to jedna z najbardziej tajemniczych postaci polskiej popkultury, skrupulatnie pilnująca swojej anonimowości. Poza wąskim gronem znajomych nikt nie wie, jak Malcolm się właściwie nazywa ani jak wygląda (z tego powodu niektórzy nazywają go wręcz polskim Banksym), co niewątpliwie podkręca zainteresowanie jego osobą.

Tajemniczy "byt internetowy" początkowo znany był głównie użytkownikom chanów, jednak sława Malcolma szybko rozeszła się po całym internecie, a z czasem nawet poza jego granice. Wszystko za sprawą tzw. past, czyli krótkich, dowcipnych, często absurdalnych i soczystych historyjek wrzucanych na fora. Te specyficzne miniaturki, "kopiujwklejki" (ang. copy-paste) mogą traktować na dowolny temat, grunt, żeby jego ujęcie było odpowiednio zaskakujące i zabawne. Tak się złożyło, że spośród całej twórczości Malcolma największą sławę zdobyła opowiastka pt. Mój stary to fanatyk wędkarstwa – pasta opowiadająca o ojcu ("typowym januszu") zadręczającym swoją rodzinę toksyczną wędkarską pasją.

Pasta doczekała się całkiem udanej ekranizacji, a Malcolm XD triumfalnie wkroczył do filmowego świata. Zresztą nie tylko, bo chwilę później postanowił spróbować swoich sił w dłuższej formie literackiej. Tak narodziła się Emigracja XD – w dużym stopniu autobiograficzna opowieść o doświadczeniach w pracy zarobkowej za granicą. Książka została przyjęta bardzo dobrze (Malcolm szybko wydał zresztą dwie kolejne) i okazała się gotowym materiałem na film lub serial.

Nasza rozmowa z Malcolmem XD

Temat podchwyciło CANAL+ i oto światło dzienne ujrzała Emigracja XD w wersji serialowej. Ja już miałam okazję zobaczyć kilka odcinków serialu – moją opinię na ich temat znajdziecie w tekście Polak Polakowi Polakiem, czyli Emigracja XD. Recenzja serialu CANAL+. Udało mi się również porozmawiać z samym Malcolmem, który był współscenarzystą produkcji.

Jeśli jesteście ciekawi, jakie wyzwania czekały na Malcolma podczas pracy nad scenariuszem, jakie są jego ulubione momenty z serialu i co go inspiruje, koniecznie zajrzyjcie do poniższego wywiadu:

Jak twierdzi sam Malcolm:

Emigracja to oparta na moich losach historia o tym, jak na rzeczonej emigracji nie tylko nie dać się zabić, ale i nauczyć się życia. Można by stwierdzić, że żyć każdy jakoś tam umie, ale gdy trafia się z "Dni Agrestu" w małym mieście w Polsce centralnej do Londynu, gdzie są inne zwyczaje, kultury, wyznania i idee, to swoje pomysły na życie trzeba przewartościować. Pomagają w tym poznani po drodze romscy handlarze kamperami, tirowcy, squattersi, rosyjscy oligarchowie, rodzina królewska i recydywiści ukrywający się na wyspach przed polskim wymiarem sprawiedliwości – przy których to akurat człowiek zamiast życia uczy się raczej jak nie zginąć.

Serial możecie oglądać od 17 marca 2023 w CANAL+ PREMIUM oraz w CANAL+ online.