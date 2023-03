Emigracja XD – oto serial na podstawie powieści słynnego Malcolma XD. Kiedy premiera?

Malcolm XD zasłynął jako twórca internetowych past, w tym tej najwspanialszej, czyli "Mój stary to fanatyk wędkarstwa", która doczekała się filmowej ekranizacji. Teraz przyszedł czas na adaptację książki Malcolma pt. "Emigracja XD" – szalona opowieść o trudach życia na obczyźnie jest już dostępna na platformie streamingowej CANAL+.

Spis treści

Emigracja, czyli zagranica w krzywym zwierciadle

Tytuł: Emigracja XD

Emigracja XD Reżyseria: Łukasz Kośmicki

Łukasz Kośmicki Scenariusz: Łukasz Kośmicki, Malcolm XD

Łukasz Kośmicki, Malcolm XD Gatunek: komedia

komedia Liczba sezonów: 1

1 Kraj produkcji: Polska

Emigracja XD została napisana przez Malcolma XD na podstawie własnych doświadczeń związanych z pracą zarobkową za granicą. Opowieść pełna jest absurdalnego humoru, celnych obserwacji i szalonych przygód, które przeżywają dwaj bohaterowie, Malcolm i Stomil. Jak deklarują twórcy, serial będzie utrzymany w takim samym tonie – widzowie znajdą w nim szereg niefortunnych zdarzeń i zaskakujących sytuacji, a także przedstawione w krzywym zwierciadle zderzenie polskiej mentalności ze światem Zachodu.

Akcja Emigracji będzie rozgrywać się w drodze. W każdym z 10 odcinków przedstawione zostaną przygody bohaterów w innej lokalizacji – będzie to zarówno Warszawa, Kalisz czy Puszcza Kampinowska, jak i Londyn.

Zobacz również:

Jak mówi sam autor powieści:

Emigracja to oparta na moich losach historia o tym, jak na rzeczonej emigracji nie tylko nie dać się zabić, ale i nauczyć się życia. Można by stwierdzić, że żyć każdy jakoś tam umie, ale gdy trafia się z "Dni Agrestu" w małym mieście w Polsce centralnej do Londynu, gdzie są inne zwyczaje, kultury, wyznania i idee, to swoje pomysły na życie trzeba przewartościować. Pomagają w tym poznani po drodze romscy handlarze kamperami, tirowcy, squattersi, rosyjscy oligarchowie, rodzina królewska i recydywiści ukrywający się na wyspach przed polskim wymiarem sprawiedliwości – przy których to akurat człowiek zamiast życia uczy się raczej jak nie zginąć.

Z kolei o pracy na planie Malcolm XD mówi w ten sposób:

Zdjęcia do „Emigracji” rozpoczęliśmy od sceny z zatrzymaniem Malcolma, Szukiego i Wano przez policję na parkingu w Holandii. Aby uwiarygodnić naszą lokację, z pobliskiego gospodarstwa sprowadzono trzy krowy holenderskie, które miały paść się w tle. Okazało się, że krowy – jak to krowy – stawiły się na planie lekko ubłocone. Doprowadziło to do dyskusji w gronie ekipy, w ramach której uradzono, że nie jest to realistyczne w warunkach holenderskich – kraju zagranicznego, o protestanckiej etyce pracy i porządku. Skończyło się tak, że facet te krowy mył mopem. Nomen omen na MOP-ie, rozumianym jako Miejsce Obsługi Podróżnych.

Data premiery

Emigrację XD można oglądać w serwisie CANAL+ online. Premiera dwóch pierwszych odcinków odbyła się 17 marca 2023 roku. Co tydzień będą się ukazywały kolejne dwa odcinki serialu.

Pierwszy odcinek możecie obejrzeć bezpłatnie na YouTube Canal+ Polska.

Obsada

W serialu w rolę Malcolma wciela się Tomasz Włosok, aktor młodego pokolenia znany z takich filmów, jak Boże ciało, Piosenki o miłości, Jak zostałem gangsterem, Historia prawdziwa czy Chrzciny. Wystąpił również w serialu Kruk.

Z kolei Stomila gra Michał Balicki, aktor znany z filmów Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa czy Hiacynt.

W serialu występują również:

Michał Czernecki – Pan Zbyszek

– Pan Zbyszek Marcin Miodek – Szuki

– Szuki Mikołaj Chroboczek – Wano

– Wano Adam Bobik – Krystianek

– Krystianek Piotr Trojan – Roman

– Roman Paulina Gałązka – Rachel

– Rachel Agnieszka Suchora – mama Malcolma

– mama Malcolma Andrzej Zieliński – tata Malcolma

– tata Malcolma Jarosław Boberek – Pan Ządkowski

– Pan Ządkowski Katarzyna Bujakiewicz

Adam Bobik

Juliusz Chrząstowski

Debbie Arnold

Malcolm XD – kim jest?

Na to pytanie nie możemy do końca odpowiedzieć, gdyż Malcolm, wzorem Banksy'ego, ukrywa swoje dane i wizerunek. Zasłynął jako autor past internetowych pełnych czarnego humoru i sarkastycznych obserwacji. Najsłynniejsza z nich – Anon i jego stary, fanatyk wędkarstwa – doczekała się ekranizacji od platformy Showmax. Emigracja to z kolei powieściowy debiut Malcolma, który sprzedał się już w 65 000 egzemplarzy.

Recenzujemy pierwsze odcinki Emigracji xD (17.03.2023)

Dziś na CANAL+ PREMIUM oraz na CANAL+ online trafiły dwa pierwsze odcinki Emigracji XD. My mieliśmy już okazję obejrzeć nieco większy fragment produkcji – jeśli zastanawiacie się, cy warto sięgać po adaptację książki Malcolma, koniecznie zajrzyjcie do naszego tekstu Polak Polakowi Polakiem, czyli Emigracja XD. Recenzja serialu CANAL+

A jeśli już zabraliście się za Emigrację, posłuchajcie naszej rozmowy z Malcolmem, w której pytamy go m.in. o pracę nad scenariuszem, inspiracje i ulubione seriale. Wywiad znajdziecie w tekście Emigracja XD. O sekretach pracy nad serialem rozmawiamy z Malcolmem XD