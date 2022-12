Emily w Paryżu - kiedy 4 sezon na Netflix?

Właśnie na Netflix zadebiutował 3 sezon serialu Emily w Paryżu. Wiele osób zastanawia się jednak, kiedy na największej platformie streamingowej zadebiutuje 4 odsłona serii.

Spis treści

Emily w Paryżu doczekała się dotąd 3 sezonów. Najnowszy z nich właśnie wylądował na platformie Netflix. Dostępna jest cała seria składająca się z 10 odcinków. Opowieść o młodej dziewczynie, która z dnia na dzień musiała przenieść się z doskonale jej znanego miasta w USA do stolicy Francji, urzekła wielu widzów. Nie obyło się także bez kontrowersji. Wielu Francuzów uważa, że w serialu utrwalane są szkodliwe dla Paryża stereotypy. No cóż, nie nam to oceniać.

Emily w Paryżu (fot. Netflix)

Emily w Paryżu - o czym jest serial?

Tytułowa Emily to młoda dziewczyna, która pracuje w amerykańskiej agencji marketingowej. Jej firma kupiła znajdujące się w Paryżu biuro. Jednym z zapisów w umowie było, że przedstawiciel agencji uda się do stolicy Francji, aby przekazać amerykański punk widzenia oraz sposób pracy. Niestety jej szefowa ze względu na ciążę nie mogła pojechać, więc spontaniczna decyzja Emily sprawiła, że to właśnie ona pojechała na rok do najbardziej romantycznego miasta na świecie.

Zobacz również:

Okazuje się, że brak znajomości języka oraz przyjaciół na miejscu sprawił, że nie jest to do końca miasto ze snów. Tych drugich znalazła dość szybko, jednak relacje pomiędzy poszczególnymi osobami doprowadziły do nie lada kłopotów i rozterek. Trzeba jednak przyznać, że Emily nie daje za wygraną i swoimi ambicjami pokazuje, że nic nie jest w stanie jej złamać.

Emily w Paryżu - kiedy 4 sezon?

Emily w Paryżu (fot. Netflix)

Na platformie Netflix zadebiutowała właśnie 3 seria. Wiemy jednak, że kolejny sezon jest już zamówiony. Taką informację przekazała już jakiś czas temu Lily Collins, wcielająca się w główną bohaterkę. Jest ona równocześnie jednym z producentów programu.

Nie znamy dokładnej daty premiery, jednak sądząc po tym, w jakim okresie pojawiały się poprzednie sezony, możemy śmiało stwierdzić, że 4 sezon Emily w Paryżu zadebiutuje przed Świętami Bożego Narodzenia w 2023 roku.

Emily w Paryżu - obsada