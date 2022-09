Emily w Paryżu sezon 3 – kiedy na Netfliksie? Wszystko, co wiemy o serialu

Niefrasobliwa Amerykanka, szalony Paryż i miłosno-zawodowe perypetie... Emily w Paryżu zabrała widzów na stylową wędrówkę paryskimi ulicami, nic więc dziwnego, że fani z niecierpliwością czekają na sezon 3. Kiedy premiera nowych odcinków serialu Netflixa?

Spis treści

Emily w Paryżu

Tytuł: Emily w Paryżu

Emily w Paryżu Twórca: Darren Star

Darren Star Gatunek: Dramat, Komedia, Romans

Dramat, Komedia, Romans Czas emisji: 2020-obecnie

Produkcja: USA

Emily w Paryżu to opowieść o ambitnej, młodej menadżerce z Chicago, która otrzymuje pracę marzeń w europejskiej stolicy mody, Paryżu. Mimo braku wsparcia w nowym biurze, Emily (Lily Collins) stara się sprostać wymaganiom i skutecznie realizuje swoje kreatywne pomysły. W nowym mieście oprócz pracy znajduje także czas na przyjaźń, romanse i tajemniczego sąsiada.

Emily w Paryżu – sezon 1

Emily Cooper przenosi się z energicznego Chicago do Paryża, gdzie pracuje nad strategią francuskiej firmy w mediach społecznościowych. Z początku nieakceptowana przez współpracowników, zaczyna rozwijać skrzydła i realizować nowe projekty. Poznaje nową przyjaciółkę Mindy, której marzeniem jest śpiewanie przed publicznością oraz przystojnego sąsiada Gabriela, w którym z czasem się zakochuje. Historia nie kończy się jednak szczęśliwie, a na ich drodze staje nie tylko piękna Camille.

Zobacz również: Netflix premiery grudnia 2021 - co warto obejrzeć w święta? The Mandalorian - sezon 3. Data premiery, obsada i ciekawostki Emily w Paryżu / zdjęcie: Netflix Emily w Paryżu – sezon 2 Paryż stał się dla Emily nowym domem, w którym potrafi się poruszać i ma wielu przyjaciół. Niestety bohaterka musi poradzić sobie ze zrozpaczoną Camille i Gabrielem, który zdecydował się nie wyjechać do Normandii. W tym samym czasie praca robi się coraz bardziej skomplikowana, co zmusza amerykankę do podjęcia lekcji języka francuskiego, podczas których poznaje intrygującego Alfiego.

Emily w Paryżu / zdjęcie: Netflix

Emily w Paryżu – sezon 3

Emily jest rozdarta między pobytem w Paryżu a powrotem do Chicago. Nie wiemy, co zdecyduje bohaterka i jest to póki co zagadką także dla Lily Collins, która wciela się w nią w serialu:

Umieram z ciekawości, jaka to będzie decyzja, bo nie wiem. Jestem tak samo zdezorientowana jak Emily. Myślę, że każda [opcja] ma swoje plusy i minusy.

W tej trudnej decyzji odgrywa rolę również skomplikowane życie miłosne Emily. Pod koniec drugiego sezonu odchodzi, nie widząc przyszłości ani z Gabrielem (Lucas Bravo), ani z Alfiem (Lucien Laviscount).

Twórca serialu, Darren Star, wyjaśnił, że przyszłość bohaterki pozostaje niepewna i dodał:

Kiedy mieszkasz w obcym kraju, jednym z pytań jest to, gdzie jest twoje serce? Czy to miejsce, z którego pochodzisz, czy miejsce, w którym w tej chwili jesteś? Z tym też będzie się zmagać Emily.

William Abadie powiedział już, że zdjęcia do trzeciego sezonu Emily w Paryżu rozpoczną się w czerwcu i z dużą dozą prawdopodobieństwa zaprowadzą nas do Londynu:

Jesteśmy w pełni w fazie przedprodukcyjnej i myślę, że powinniśmy udać się do Paryża na początku czerwca (...). Przewiduję też, że wraz z nadejściem Alfiego i Londynu spędzimy tam trochę czasu.

Obsada

W trzeciej części serialu Emily w Paryżu z pewnością ponownie zobaczymy aktorkę i producentkę Lily Collins wcielającą się w tytułową bohaterkę, a także Gabriela (Lucas Bravo), Mindy (Ashley Park), Camille (Camille Razat), Sylvie (Philippine Leroy-Beaulieu), Juliana ( Samuel Arnold) i Luca (Bruno Gouery).

Serialowy Alfie (Lucien Laviscount) rozkochał widzów swoim debiutem w serialu, jednak jego związek z Emily pod koniec drugiego sezonu wisiał na włosku. W kolejnej części historii może jednak dojść do pojednania między bohaterami. Jak dodaje sam aktor:

Osobiście kocham Alfiego. Nie skreślałbym go i nie sądzę, żeby Emily miała to zrobić. Londyn jest niedaleko Paryża.

Emily w Paryżu / zdjęcie: Netflix

Premiera – kiedy i gdzie?

Oficjalna data premiery 3. sezonu serialu Emily w Paryżu nie została jeszcze podana.

Jeśli mielibyśmy sugerować się premierami poprzednich sezonów, możemy założyć, że kolejny z nich pojawi się w grudniu tego roku na serwisie streamingowym Netflix.

Obłędne stroje na nowych zdjęciach z serialu! [23.09.2022]

Dwa pierwsze sezony komedii romantycznej Netflixa mogły pochwalić się fantazyjnymi kostiumami i wszystko wskazuje na to, że trzecia odsłona Emily w Paryżu nie będzie pod tym względem gorsza. W sieci pojawiły się właśnie pierwsze zdjęcia promujące nowy sezon.

fot. Netflix

W trzecim sezonie Emily będzie musiała odpowiedzieć sobie na kilka ważnych pytań, dotyczących zarówno jej życia miłosnego, jak i zawodowego. Czy bohaterka pozostanie we Francji, czy raczej wróci do Chicago? Tego dowiemy się już wkrótce.

Zobacz także:# Bridgertonowie 3 - data premiery, obsada i ciekawostki. Co musisz wiedzieć?