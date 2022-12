Emily w Paryżu sezon 3 – kiedy premiera na platformie Netflix? Zwiastun, fabuła i obsada serialu

Trzeci sezon przygód Emily w stolicy Francji (i mody) zapowiada się na kolejną porcję sercowych dramatów, plot twistów i fantazyjnych strojów. Kiedy premiera nowych odcinków? O czym opowie kolejny sezon? Zdradzamy największe sekrety 3. sezonu Emily w Paryżu.

Spis treści

Emily w Paryżu

Tytuł: Emily w Paryżu

Emily w Paryżu Twórca: Darren Star

Darren Star Gatunek: Dramat, Komedia, Romans

Dramat, Komedia, Romans Czas emisji: 2020-obecnie

2020-obecnie Produkcja: USA

Emily w Paryżu to opowieść o ambitnej, młodej menadżerce z Chicago, która otrzymuje pracę marzeń w europejskiej stolicy mody, Paryżu. Mimo braku wsparcia w nowym biurze, Emily (Lily Collins) stara się sprostać wymaganiom i skutecznie realizuje swoje kreatywne pomysły. W nowym mieście oprócz pracy znajduje także czas na przyjaźń, romanse i tajemniczego sąsiada.

Emily w Paryżu – sezon 1

Emily Cooper przenosi się z energicznego Chicago do Paryża, gdzie pracuje nad strategią francuskiej firmy w mediach społecznościowych. Z początku nieakceptowana przez współpracowników, zaczyna rozwijać skrzydła i realizować nowe projekty. Poznaje nową przyjaciółkę Mindy, której marzeniem jest śpiewanie przed publicznością oraz przystojnego sąsiada Gabriela, w którym z czasem się zakochuje. Historia nie kończy się jednak szczęśliwie, a na ich drodze staje nie tylko piękna Camille.

Emily w Paryżu – sezon 2

Paryż stał się dla Emily nowym domem, w którym potrafi się poruszać i ma wielu przyjaciół. Niestety bohaterka musi poradzić sobie ze zrozpaczoną Camille i Gabrielem, który zdecydował się nie wyjechać do Normandii. W tym samym czasie praca robi się coraz bardziej skomplikowana, co zmusza Amerykankę do podjęcia lekcji języka francuskiego, podczas których poznaje intrygującego Alfiego.

fot. Netflix

Emily w Paryżu – sezon 3

Emily jest rozdarta między chęcią pozostania w Paryżu a powrotem do Chicago. Nie wiemy, co zdecyduje bohaterka i jak się okazuje, jest to zagadką również dla Lily Collins. Jak powiedziała aktorka:

Umieram z ciekawości, jaka to będzie decyzja, bo nie wiem. Jestem tak samo zdezorientowana jak Emily. Myślę, że każda [opcja] ma swoje plusy i minusy.

W podjęciu decyzji rolę odgrywa również skomplikowane życie miłosne Emily. Jak się wydaje pod koniec drugiego sezonu, dziewczyna nie widzi swojej przyszłości ani z Gabrielem (Lucas Bravo), ani z Alfiem (Lucien Laviscount).

Twórca serialu, Darren Star, wyjaśnia, że przyszłość bohaterki pozostaje niepewna:

Kiedy mieszkasz w obcym kraju, jednym z pytań jest to, gdzie jest twoje serce? Czy to miejsce, z którego pochodzisz, czy miejsce, w którym w tej chwili jesteś? Z tym też będzie się zmagać Emily.

Obsada

W trzecim sezonie Emily w Paryżu ponownie zobaczymy Lily Collins, która wciela się w tytułową bohaterkę. Pojawią się także:

Gabriel – Lucas Bravo,

– Lucas Bravo, Mindy – Ashley Park,

– Ashley Park, Camille – Camille Razat,

– Camille Razat, Sylvie – Philippine Leroy-Beaulieu,

– Philippine Leroy-Beaulieu, Julian – Samuel Arnold,

– Samuel Arnold, Luc – Bruno Gouery,

– Bruno Gouery, Alfie – Lucien Laviscount.

fot. Netflix

Premiera – kiedy i gdzie?

Sezon 3 Emily w Paryżu na Netflixa trafi tuż przed Bożym Narodzenie, a mianowicie 21 grudnia 2022 roku.

Obłędne stroje na nowych zdjęciach z serialu! [23.09.2022]

Dwa pierwsze sezony komedii romantycznej Netflixa mogły pochwalić się fantazyjnymi kostiumami i wszystko wskazuje na to, że trzecia odsłona Emily w Paryżu nie będzie pod tym względem gorsza. W sieci pojawiły się właśnie pierwsze zdjęcia promujące nowy sezon.

fot. Netflix

W trzecim sezonie Emily będzie musiała odpowiedzieć sobie na kilka ważnych pytań, dotyczących zarówno jej życia miłosnego, jak i zawodowego. Czy bohaterka pozostanie we Francji, czy raczej wróci do Chicago? Tego dowiemy się już wkrótce.

Emily w Paryżu 3 – zapowiedź premiery! [26.03.2022]

Po serii zdjęć promujących serial potrzymaliśmy pierwszą zapowiedź 3 sezonu produkcji. Krótki teaser zapowiada premierę serialu i kolejne problemy, którymi będzie musiała się zmierzyć Emily:

Premiera 3 sezonu Emily w Paryżu przewidziana jest na 21 grudnia 2022 roku.

Emily podejmuje decyzje na nowym trailerze serialu (01.12.2022)

Nie mogliście doczekać się nowej odsłony Emily w Paryżu? Premiera trzeciego sezonu już w tym miesiącu, a przed chwilą do sieci trafił pełny trailer serialu. Przekonajcie się, z czym tym razem będzie zmagać się lekkomyślna bohaterka i w jakich oszałamiających kostiumach wystąpi.

Jakie decyzje podejmie Emily? Kto okaże się miłością jej życia? Tego dowiecie się już za trzy tygodnie.

A jeśli już teraz chcecie wiedzieć, jak w nowym sezonie zaprezentują się bohaterowie serialu, zajrzyjcie do naszej galerii z plakatami poszczególnych postaci.

Emily w Paryżu sezon 3 – galeria plakatów

Emily w Paryżu sezon 3 – galeria plakatów ( ) × Emily Emily Aktorka: Lily Collins fot. Netflix Gabriel Gabriel Aktor: Lucas Bravo fot. Netflix Mindy Chen Mindy Chen Aktorka: Ashley Park fot. Netflix Alfie Alfie Aktor: Lucien Laviscount fot. Netflix Camille Camille Aktorka: Camille Razat fot. Netflix Sylvie Grateau Sylvie Grateau Aktorka: Philippine Leroy-Beaulieu fot. Netflix Luc Luc Aktor: Bruno Gouery fot. Netflix Julien Julien Aktor: Samuel Arnold fot. Netflix Antoine Lambert Antoine Lambert Aktor: William Abadie fot. Netflix Madeline Wheeler Madeline Wheeler Aktorka: Kate Walsh fot. Netflix

