Emily w Paryżu sezon 3 – powiedzcie Bonjour! starym znajomym. Bohaterowie i obsada serialu Netflixa

Trzeci sezon Emily w Paryżu już za chwilę trafi na Netflixa – przed seansem przypomnijcie sobie bohaterów i najważniejsze plot twisty z 2. sezonu.

Spis treści

Trzeci sezon Emily w Paryżu szybkim krokiem zmierza na Netflixa, a wraz z nim całe naręcze fascynujących strojów i nowych dramatów. Zanim zabierzecie się za kolejną odsłonę opowieści o romantycznej Amerykance, upewnijcie się, że dobrze pamiętacie wydarzenia z poprzedniego sezonu. Oto 5 rzeczy, które powinniście wiedzieć.

1. Camille dowiedziała się o romansie Emily i Gabriela

Przystojny szef kuchni mocno zawrócił Emily w głowie i bohaterka była gotowa rozwinąć znajomość w coś więcej, niż tylko przyjaźń. Te nadzieje przerwało odkrycie, że Gabriel spotyka się z Camille. Jednak Emily i Gabriel spędzili wspólnie noc, o czym Camille dowiedziała się po własnym, prywatnym "śledztwie". Zdrada chłopaka i przyjaciółki zabolała ją na tyle mocno, że przygotowała dla nich specyficzną zemstę.

Zobacz również:

2. Sylvie ma męża... i to nie byle jakiego!

Nieco wyniosła Sylvie od początku serialu stanowiła pewną zagadkę. Wreszcie wyszło na jaw, że profesjonalna do szpiku kości szefowa Emily nie tylko ma męża, ale jest nim młody fotograf Eric. Para przez jakiś czas posiadała restaurację St. Tropez, jednak pod koniec 2. sezonu Eric odkupił od żony jej połowę.

3. Sylvie odeszła z Savoir

Pieniądze ze sprzedaży restauracji Sylvie spożytkowała jak najlepiej się dało. Zirytowana pracą w amerykańskiej korporacji, opuściła Savoir wraz z częścią pracującej tam ekipy. Jednocześnie postanowiła założyć własną agencję i zająć się podebranymi klientami podebranymi Madeline.

4. Emily otrzymała ofertę pracy

Mimo że przez długi czas stosunki między Emily a Sylvie były napięte, Francuska wreszcie doceniła zaangażowanie i pomysłowość swojej amerykańskiej pracowniczki. Odchodząc z Savoir Sylvie zaproponowała więc Emily pracę w swojej agencji.

5. Alfie zaproponował Emily związek

Nowa praca to nie jedyna oferta, nad którą musi zastanowić się Emily. Alfie zdecydował się bowiem na ważny krok i przed powrotem do Londynu zasugerował, by przekuć ich romans w związek na odległość.

Najważniejsze postaci

Emily w Paryżu to także galeria barwnych postaci. Zajrzyjcie do naszej galerii, by przypomnieć sobie najważniejsze informacje o poszczególnych bohaterach i zobaczyć, jak będą prezentować się w nowym sezonie.

Emily w Paryżu 3 – bohaterowie i obsada

Emily w Paryżu 3 – bohaterowie i obsada ( ) × Emily Cooper Emily Cooper Aktorka: Lily Collins Ambitna, ale nieco lekkomyślna Emily przeprowadzką do Paryża wywraca całe swoje życie do góry nogami. W 3. sezonie serialu musi zdecydować, czy zostać w Paryżu, czy wyjechać do Chicago ze swoją dawną szefową Madeline. Choć wchodzi w związek z Alfiem, wydaje się, że wciąż żywi pewne uczucia do Gabriela. fot. Netflix Gabriel Gabriel Aktor: Lucas Bravo Sąsiad Emily i wyjątkowo utalentowany szef kuchni z Normandii. Błyskawicznie zaprzyjaźnia się z Emily, jednak ich przyjaźń z odcinka na odcinek ewoluuje w coś więcej. Pod koniec 2. sezonu Gabriel schodzi się jednak z Camille. fot. Netflix Mindy Chen Mindy Chen Aktorka: Ashley Park Najlepsza przyjaciółka Emily, zapalona wokalistka, która po zawstydzającej przygodzie przeniosła się z Chin do Francji. Mindy pomaga Emily zorganizować życie w Paryżu i daje jej sercowe porady. fot. Netflix Alfie Alfie Aktor: Lucien Laviscount Nieco tajemniczy, pochodzący z Londynu bankier. Nie przepada za Paryżem, a Emily potrafi go nieźle zirytować, jednak ta dwójka ma zdecydowaną chemię. Pod koniec 2. sezonu Alfie oferuje Emily stały związek. fot. Netflix Camille Camille Aktorka: Camille Razat Sympatyczna przyjaciółka Emily i jak się w pewnym momencie okazuje, dziewczyna Gabriela. W 2. sezonie Camille odkrywa, że Gabriel zdradził ją z najlepszą przyjaciółką – wybacza jednak obojgu i postanawia naprawić zarówno swój związek, jak i przyjaźń. fot. Netflix Sylvie Grateau Sylvie Grateau Aktorka: Philippine Leroy-Beaulieu Bezwzględna, sarkastyczna szefowa Emily. Od samego początku nie przepada za bohaterką i stara się utrudnić jej pracę. W końcu jednak przekonuje się, że Emily jest zdolna i naprawdę może przysłużyć się firmie. fot. Netflix Luc Luc Aktor: Bruno Gouery Jeden z pracowników Savoir, który początkowo nie jest zachwycony przybyciem Emily. Jako pierwszy przełamuje jednak lody i otacza bohaterkę opieką. Mimo że nieco dziwny, Luc jest dobrym przyjacielem, na którego Emily zawsze może liczyć. fot. Netflix Julien Julien Aktor: Samuel Arnold Jeden z pracowników w Savoir. Początkowo nie przepada za Emily i traktuje ją z dużą niechęcią. W końcu i on przekonuje się do bohaterki. Julien razem z Emily i Lukiem tworzą zgrany i wpływowy zespół. fot. Netflix Antoine Lambert Antoine Lambert Aktor: William Abadie Przystojny i czarujący, ale dwulicowy klient Savoir. Ma romans z Sylvie, a ich relacja jest źródłem różnych napięć w serialu. W końcu Antoine kupuje restaurację i zatrudnia Gabriela jako szefa kuchni. fot. Netflix Madeline Wheeler Madeline Wheeler Aktorka: Kate Walsh Dyrektorka marketingu w firmie Emily. To ona pierwotnie miała przenieść się do Paryża, jednak z powodu ciąży, oddała posadę Emily. Madeline obsesyjnie podąża za wszystkim, co uważa za typowo francuskie. Pod koniec 2. sezonu wdaje się w poważny konflikt z Sylvie. fot. Netflix

Sezon 3 Emily w Paryżu na Netflixa trafi 21 grudnia 2022 roku.

Zobacz także: Emily w Paryżu sezon 3 – kiedy na Netfliksie? Wszystko, co wiemy o serialu