Emocje jak na grzybach. Odcinek 5. The Last of Us – recenzja

W 5. odcinku The Last of Us Ellie i Joel wciąż starają się wydostać z Kansas City i zyskują nieoczekiwanych sojuszników. Kim są nowi znajomi? Czy ich wątek został dobrze poprowadzony? I czy Wytrwać i przeżyć to najlepszy czy najgorszy odcinek serialu?

Odcinek 5. The Last of Us na pierwszy rzut oka trudno nazwać nudnym. Rebelianci na ulicach Kansas City, nieznajomi uciekinierzy i nowe formy zarażonych zapewniają przecież odpowiednio postapokaliptyczną rozrywkę. Jestem pewna, że dla wielu osób może to być wręcz najlepszy z dotychczasowych odcinków serialu. Dla mnie jednak był on rozczarowujący, a nawet trochę irytujący – drażni mnie bowiem, gdy twórcy marnują potencjał dobrych, ciekawych pomysłów.

Za mało

W odcinku o wiele mówiącym tytule Wytrwać i przeżyć zdarzyło się sporo. Muszę przyznać, że wątek rebeliantów z Kansas City początkowo zaskoczył mnie swoją brutalnością. Sceny z przejmowania władzy przez rewolucjonistów epatują bowiem chaosem i okrucieństwem. Można się było oczywiście domyśleć, że buntownicy i Kathleen mają mocno ubrudzone ręce, jednak widok żołnierzy FEDRY wieszanych na latarniach i tłuczonych na śmierć mimo wszystko wstrząsa.

Jednak twórcy serialu trochę się chyba przestraszyli tego chwilowego zejścia do jądra ciemności. W dalszej części odcinka wątek rewolucjonistów składa się głównie z nudnawych przemów i rozmów, które ani nie zbliżają do bohaterów, ani ich nie obrzydzają. Buntownicy z Kansas to jednorodna, bezimienna masa, na której tle słabo majaczą Pan z Brodą i Karabinem oraz Kathleen. Imienia tego pierwszego nawet nie zapamiętałam. W przypadku przywódczyni Ruchu Oporu twórcy podjęli co prawda próbę zbudowania postaci, ale koniec końców poświęcili na to zbyt mało czasu.

Po debiucie w 4. odcinku Kathleen wywołała u widzów mieszane emocje. Niektórym postać przywodziła na myśl kurę domową z amerykańskich przedmieść, a nie rewolucjonistkę odpowiedzialną za krwawe czystki. Kontrast między aparycją a czynami mógł jednak przemawiać na korzyść Kathleen – tzw. cicha woda, to jeden z najciekawszych typów czarnych charakterów. Czy jednak rebeliantka była tak naprawdę interesująca? No jednak nie. Twórcy wyjaśnili co prawda, czemu akurat ona stanęła na czele rewolucji i zarysowali jej filozofię życiową, ale czuję, że spędziłam z postacią zbyt mało czasu, by jej działania jakkolwiek mnie obchodziły. Co by nie mówić o villainach z The Walking Dead, zawsze budzili silne emocje – choćby nawet ulgę, gdy wreszcie znikali z fabuły. Kathleen jest mi za to całkowicie obojętna.

fot. HBO Max

Za szybko

The Walking Dead miało oczywiście nieco inną formułę niż serialowe The Last of Us. Bohaterowie co prawda podróżowali, ale większa część każdego sezonu upływała w kolejnej lokacji, w której usiłowali się osiedlić. Serial miał sporo czasu na przedstawienie antagonistów, a widz mógł wyrobić sobie do nich jakiś stosunek, przemyśleć kto ma rację w kolejnej odsłonie postapokaliptycznej walki o przetrwanie. Formuła The Last of Us zakłada jednak, że bohaterowie drugoplanowi pojawiają się na 1-2 odcinki i nie mają zbyt wiele ekranowego czasu wyłącznie dla siebie (wyjątkiem są oczywiście Bill i Frank).

Wrogiem numer 1 dla Kathleen jest Henry – kolaborujący z FEDRĄ mężczyzna, z którym łączy ją konflikt o charakterze osobistym. W grze Henry i jego brat Sam są "przypadkowymi przechodniami", którzy po prostu chcą wydostać się z miasta – w serialu zostają jednak uwikłani w większą aferę związaną z przetrwaniem w zmilitaryzowanej rzeczywistości. Co zaliczyłabym na plus, gdyby mieszkańcy Kansas jakkolwiek mnie obchodzili – po dwóch odcinkach czuję jednak, że nie znam tych ludzi, nie interesują mnie i co gorsza, nie interesują też samych twórców, którzy wątek potraktowali po łebkach.

fot. HBO Max

Henry i jego brat Sam są fajnymi bohaterami, którzy rozkwitają w relacji z Ellie i Joelem. Znów, serialowe The Last of Us najmocniejsze okazuje się wtedy, gdy koncentruje się na głównych postaciach. Rezolutna dziewczynka i naburmuszony przemytnik na szczęście nie tracą nic ze swojego uroku, a relacja, którą nawiązują z braćmi, jest spontaniczna i wiarygodna. Tym większa szkoda, że wątek Henry'ego i Sama kończy się tak szybko – nie chodzi mi jednak o to, by twórcy trzymali bohaterów pod kloszem. Po prostu, podobnie jak w przypadku Tess, czuję, że nie zdążyłam tak naprawdę poznać postaci i zżyć się z nimi. Ich odejście zaskoczyłoby mnie i zasmuciło o wiele bardziej, gdybym mogła spędzić w ich towarzystwie jeszcze jeden odcinek.

Za krótko

Craig Mazin i Neil Druckmann niestety zbytnio spieszą się z usuwaniem drugoplanowych bohaterów. Zapewne chodzi im o efekt szoku i stworzenie świata, w którym nawiązywanie relacji jest błędem, jednak nie rozumieją, że takie wrażenie łatwiej osiągnąć, gdy pozwoli się widzowi spędzić z postaciami więcej czasu. Wolałabym, żeby Henry, Sam, Ellie i Joel wydostali się z miasta i choć przez chwilę wędrowali razem. Poszerzyłoby się tym samym grono ważnych postaci, scenarzyści łatwiej mogliby żonglować cliffhangerami i plot twistami, a widzowie staliby przed zagwozdką: czy Henry i Sam przeżyją?

Niestety, w 5. odcinku twórcy znów postanowili ograniczyć wątek zarażonych. O dziwo, Kansas City jest ich zupełnie pozbawione – po ulicach snują się rebelianci (wiecie, to LUDZIE są najgorszymi potworami), ale zagrzybionych stworów ani widu, ani słychu. Jak się okazuje, FEDRA oczyściła miasto z zombiopodobnych istot, zamykając je w podziemnych tunelach. Jak żołnierze właściwie zdołali to zrobić? Zarażeni Cordycepsem nie słyną przecież ze skłonności do współpracy. Czemu nie udało się to w całych Stanach? Po co zamykać potwory, skoro lepiej je zabić? Czy w Kansas mieszka odpowiednik Szczurołapa z Hameln, który grą na flecie wyprowadza zarażonych z miasta?

fot. HBO Max

Co gorsza, scenarzyści zrezygnowali z całego horrorowego potencjału swojego pomysłu. Gdy Joel, Ellie, Henry i Sam schodzą do podziemi, spotykają... pustkę. W jasno oświetlonych tunelach nie ma nic gorszego od roztocza, srogo więc zawiedzie się każdy, kto liczy na pełną grozy przeprawę i mrożące krew w żyłach starcia z wygłodzonymi monstrami. W końcu jednak zarażeni pojawiają się na arenie wydarzeń – dosłownie wyskakują spod ziemi na zasadzie deus ex machina, gdy trzeba jakoś pozbyć się wrednej Kathleen i wyprawić bohaterów w dalszą podróż. Wątek Ruchu Oporu rozwiązuje się więc szybko i w dodatku dość idiotycznie.

Nie zrozumcie mnie źle, nie uważam, że 5. odcinek The Last of Us to tragedia i upadek. Jako całość, Wytrwać i przeżyć ogląda się w porządku, mam jednak coraz silniejsze wrażenie, że serialowi zaczynają plątać się nogi. Najbardziej martwi mnie to, że twórcy wyraźnie próbują poprawiać pomysły z gry i osiągają gorszy efekt. Sceny akcji są kastrowane, a w wątkach pojawiają się dziury – ciężar ich załatania spoczywa zaś na widzach, którzy w kreatywności najwyraźniej muszą zastępować scenarzystów.

