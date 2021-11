Emoji trafiają do Windows 11. Będziesz używać?

W lipcu Microsoft pokazał nowy zestaw ikonek emoji w wersji 3D i 2D. Te drugie trafiły właśnie do Windows 11.

Microsoft rozpoczął rozsyłanie do Windows 11 aktualizacji, która wprowadza dwuwymiarowe wersje trójwymiarowych ikonek emoji do systemu. A co z obiecanymi wersjami 3D? No cóż, na nie przyjdzie poczekać jeszcze przez nieokreślony czas. W samym systemie także nie będą dostępne wszędzie, a jedynie w aplikacjach, które je wspierają. Na tej liście znajdują się m.in. Teams oraz Skype, a więc już można używać ich w komunikacji międzyludzkiej.

System sam w sobie korzysta z emoji 2D. Zapowiedziano, że nie pojawią się one w systemie Windows 10. Nie sądzę jednak, aby ktoś z tego powodu czuł się rozgoryczony. Jeśli korzystasz z Windows 11, zajrzyj do Windows Update, aby pobrać łatkę wprowadzającą nowe emocji do systemu. Pobrania i instalacja dodatku trwa zaledwie kilka chwil. A poniżej Microsoft prezentuje, jak wyglądają one w trybach jasnym oraz ciemnym.

