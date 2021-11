Emoji z Windows 11 nie pojawią się w Windows 10

Dostępne są nowe szczegóły dotyczące Windows 11. Tym razem aktualizację otrzymają emoji.

Microsoft w końcu zaczął wprowadzać nowe emoji oparte na Fluent Design dla użytkowników Windows 11 w kanale produkcyjnym. Pasują one do nowoczesnego wyglądu i sposobu działania systemu Windows 11.

Nowy pakiet emoji jest rozwijany wraz z Windows 11 KB5007262 (Build 22000.348), który jest nową opcjonalną aktualizacją zbiorczą i nie będzie pobierany ani instalowany bez zgody użytkownika. Wygląda na to, że możemy spodziewać się wprowadzenia aktualizacji w ramach Patch Tuesday w grudniu 2021 roku.

Jednak zła wiadomość jest taka, że niestety Microsoft nie zamierza wprowadzić nowych emoji do Windows 10. Pozostaną one "ekskluzywną" aktualizacją dla nowego systemu operacyjnego. Możliwe, że w przyszłości to się zmieni.

W przeciwieństwie do poprzednich emoji, odświeżone ikonki wyglądają nowocześnie, kolorowo i zabawniej. Jak widać na zrzutach ekranu są one zaprojektowane w 2D, a nie 3D, mimo że wiele postów Microsoftu w mediach społecznościowych sugerowało, że nowe emoji w Windows 11 będą podobne do tych w Microsoft Teams i Skype.

Źródło: windowslatest.com