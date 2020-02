Emperion Nebulus - pełna specyfikacja podana, ale...

Emperion postanowił stworzyć telefon z Windows 10 Mobile - ponad miesiąc po tym, gdy system ten zakończył swój żywot. Informacja o tym wzbudziła zrozumiałe zainteresowanie, tym bardziej, że urządzenie umożliwia korzystanie z aplikacji na systemu Android bez żadnych emulatorów. Dzisiaj na Twitterze opublikowano oficjalną specyfikację urządzenia - widzimy wyświetlacz Cosmos 6,19" (pierwszy raz o takim słyszmy), dwa obiektywy 13MP, wykorzystujące SI oraz obiektyw selfie 10,5 MP. Procesor nie został podany - ale ma być to podkręcony Snapdragon 845, ilości RAM również nie podano, ma być natomiast 128GB pamięci z możliwością rozszerzenia jej do 2TB kartami microSD. Cena w przedsprzedaży - 549 funtów (ponad 2,8 tys. zł).

We promised to give details!



???? 2x 13MP AI Camera + 10.5MP Selfie!

???? 6.19" Cosmos™ Display!

???? 6000mAh Battery!

???? 128GB Storage (expandable up to 2TB)

???? Front firing 1CM speakers with @Dolby

???? Windows 10 + Android in one!



Preorder begins 2020 at £549! pic.twitter.com/LmaOhHmcL7