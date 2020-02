Emperion tworzy smartfona z Windows on ARM

Windows 10 Mobile to zamknięty temat, jednak niespodziewanie w sieci znalazła się wieść, że brytyjska firma Emperion pracuje nad telefonem opartym na Windows 10 on ARM. Co ciekawe - pozwala na korzystanie z aplikacji pisanych pod Androida.

Choć Microsoft przyznał, że przespał smartfonową rewolucję i zakończył żywot swojego systemu mobilnego, Emperion uznał, ze Windows 10 w edycji mobilnej nie jest taki zły i postanowił oprzeć na nim działanie swojego smartfona Nebulus, czym pochwalił się na Twitterze. Co prawda nie zdradzono przy tym żadnych szczegółów dotyczących specyfikacji technicznej. Portal Windows Central skontaktował się z producentem w tej sprawie, jednak zbyt wiele się nie dowiedziano - oprócz tego, że procesor to podkręcony Snapdragon 845, a w obudowie znajdziemy wejście słuchawkowe 3,5 mm oraz wejścia na karty microSD. Pozwoli to poszerzyć pamięć aż do kolosalnej wielkości 2TB - ale nie zostało to potwierdzone na 100%. Co poza tym? I tu ciekawa sprawa - telefon działa pod kontrolą Windowsa, ale bez problemu obsługuje aplikacje na Androida.

W jaki sposób udało się osiągnąć ten efekt bez konieczności przełączania się pomiędzy systemami czy też używania emulatora? Emperion... nie jest pewien, jak udało się tego dokonać. Producent opracował własny interfejs, a w firmware znalazły się rozwiązania, dzięki którym po podpięciu telefonu do telewizora będzie się miało możliwości podobne do desktopa. Wszystko to zapowiada bardzo oryginalne urządzenie, a do sprzedaży trafi prawdopodobnie w drugim kwartale bieżącego roku. Cena nie została podana, ale przed premierą ma być prowadzona przedsprzedaż na terenie Wielkiej Brytani i USA, więc poznamy ją po jej rozpoczęciu.

