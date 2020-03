Empik dołącza do walki z koronawirusem i udostępnia za darmo ponad 11 000 e-booków i audiobooków

Usługa Empik Premium za darmo dla wszystkich chętnych, a wszystko to w słusznej walce z koronawirusem.

Jak dotąd najskuteczniejszymi metodami walki z koronawirusem są: izolacja i dbanie o higienę. Nie każdy jest jednak urodzonym domatorem, jak poradzić sobie z zamknięciem w czterech ścianach? Na przykład czytając. Empik postanowił dołączyć do walki z COVID-19 i zachęca nas do pozostania w domu.

W tym celu sieć udostępnia swoją flagową usługę - Empik Premium, za darmo na dwa miesiące. Przez ten czas możemy w pełni czerpać korzyści z usługi, która oferuje nam dostęp do m.in. ponad 11 tysięcy audiobooków i e-booków oraz słuchowisk i podcastów w aplikacji Empik Go. Jeśli jednak zdecydujemy się na zamówienie czegoś do domu, to możecie liczyć na dostawę kurierem i do paczkomatów za darmo.

Empik postanowił również zadbać o dostęp do kultury "na żywo" i choć publiczne zgromadzenia są obecnie zakazane, to można je zastąpić spotkaniami online. Codziennie, od 24 do 26 marca, o godzinie 18:00 na profilu Empiku na Facebooku będzie można śledzić na żywo spotkania z pisarkami - Katarzyną Puzyńską, Janiną Bąk i Anną Ficner-Ogonowską.

To jednak nie wszystko, sieć ma również coś dla młodszych odbiorców. Mowa tu o warsztatach online dla dzieci w ramach programu "Przecinek i Kropka", który powstaje przy współpracy z "Rzecznikami Nauki".

Jeśli chcecie skorzystać z propozycji Empiku, wystarczy wpisać swój adres mailowy na tej stronie i podążać za kolejnymi instrukcjami. Jeśli spodoba wam się e-czytanie, to warto pomyśleć o solidnym czytniku, jak np. PocketBookInkPad 3 Pro.

źródło: empik