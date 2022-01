Empik: elektronika w niskich cenach - co warto kupić? [05.01.22]

Sprawdzamy aktualne promocje na urządzenia elektroniczne w Empiku. Wśród nich telefony, smartwatche, słuchawki, aparaty i wiele innych.

Nie wszyscy klienci wiedzą, że w internetowym sklepie Empik można znaleźć wiele produktów z działu RTV i AGD. Na szczęście nie musisz sprawdzać, które oferty są aktualnie w promocji, ponieważ zrobiliśmy to za Ciebie. Zobacz, co warto teraz kupić i jak łatwo zrobić to nie wychodząc z domu.

Ciśnieniomierz EKG SMART Pulsoksymetr

Producent: Watchmark

Rozdzielczość: 240x240

Wielkość ekranu: 1,22"

Typ wyświetlacza: E-ink

Komunikacja urządzenia: Bluetooth

Wodoszczelność: IP68

Funkcje: Pulsometr, Krokomierz, Monitor snu, Pomiar dystansu, Pomiar saturacji krwi, Ciśnieniomierz, Stoper, Pomiar spalonych kalorii, Lokalizowanie telefonu

Pojemność akumulatora: 220 mAh

Cena: 346 zł

SAMSUNG Galaxy M12 SM-M127FZKVEUE

Pamięć wbudowana: 64 GB

System operacyjny: Android 11

Wielkość ekranu: 6,5"

Model: Samsung Galaxy M12

Pamięć RAM: 4 GB

Aparat główny: 48 Mpix + 8 Mpix + 2 Mpix + 2 Mpix

Aparat przedni: 8 Mpix

Komunikacja urządzenia: NFC, Wi-Fi, Bluetooth 5.0

Cena: 800,99 zł

Ekspres kapsułkowy NESCAFE Dolce Gusto Genio S

Typ urządzenia: kapsułkowy

Moc urządzenia: 1500 W

Pojemność zbiornika na wodę: 0,8 l

Ciśnienie w barach: 15

Komunikacja urządzenia: elektroniczna

Kolor: biały

Cena: 299 zł

Toster PHILIPS Daily Collection

Typ tostera: 2-szczelinowy

Moc urządzenia: 850 W

Regulacja: stopnia zarumienienia

Regulacja w stopniach: 8-stopniowa

Ruszt do bułek: tak

Tacka: tak

Funkcje urządzenia: podgrzewanie, rozmrażanie pieczywa, funkcja stop, podnoszenie pieczywa

Zabezpieczenia: automatyczne wyłączenie

Cena: 129 zł

Huawei, Smartwatch, Band 6

Marka: Huawei

Materiał: tworzywo sztuczne

Ekran: 1,47", AMOLED

Kolor: czarny

Waga: 18 g

Cena: 249 zł

Czytnik EMPIK GoBook designed by Pocketbook + kod Empik Go na 60 dni

Pamięć wbudowana: 8 GB

Wielkość ekranu: 6"

Ekran dotykowy: tak

Pamięć RAM: 512 MB

Komunikacja urządzenia: Wi-Fi

Cena: 529 zł

Ekspres ciśnieniowy DELONGHI Dinamica Plus

Marka: DeLonghi

Typ urządzenia: ciśnieniowy automatyczny

Moc urządzenia: 1450 W

Pojemność zbiornika na kawę w g: 300

Ciśnienie w barach: 19

Komunikacja urządzenia: Bluetooth, ekran dotykowy

Cena: 3199 zł

Mop parowy VILEDA Steam Plus

Zabija do 99,9% bakterii i wirusów

Trójkątna stopka umożliwia łatwe czyszczenie narożników i małych przestrzeni

Nowy design

Gotowy do pracy już w 15 sekund

Łatwy do przechowywania

Bez konieczności stosowania silnych detergentów

Wygodny w użyciu

Cena: 269 zł

Pendrive 64GB USB 3.0 GOODRAM

Producent: GoodRam

Pamięć wbudowana: 64 GB

Prędkość zapisu: 20 MB/s

Funkcje nośników: Plug&Play

Złącza połączeniowe:1 x USB 3.0

Standard USB: USB 3.0

Cena: 36,18 zł

HUB USB ICYBOX 1409-U3, 4 porty

4 port USB 3.0 Hub

Interfejs z komputerem: USB 3.0 Typ-A do 5 Gbit / s

Wskaźnik LED

Aluminiowa obudowa wysokiej jakości

Obsługuje system Windows, Linux , macOS 9 lub nowszy

Cena: 62,99 zł

Waga łazienkowa analityczna XIAOMI Mi Body Composition Scale 2

Pamięć użytkowników: 16

Komunikacja urządzenia: Bluetooth 5.0

Maksymalne obciążenie: 150 kg

Funkcje urządzenia: automatyczna kalibracja, pamięć, pomiar masy mięśniowej, pomiar tkanki kostnej, pomiar tkanki tłuszczowej, pomiar zawartości wody

Cena: 94,90 zł

Huawei Smartwatch, WATCH GT 2

Rodzaj zasilania: akumulatorowe

Ekran dotykowy: tak

Obsługiwana aktywność: sen, bieg, pływanie, kolarstwo

Kompatybilność: Android 4.4 lub nowszy, iOS 9.0 lub nowszy

Metoda pomiaru pulsu: wbudowany pomiar pulsu w urządzenie

Wodoszczelność: 5 ATM

Średnica (mm): 46

Cena: 559 zł

Słuchawki bezprzewodowe Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2

Rodzaj słuchawek: słuchawki bluetooth

Zasięg: do 10 m

Pasmo przenoszenia: 20-20000 Hz

Komunikacja urządzenia: Bluetooth

Kolor: czarny

Cena: 90 zł

Lampa pierścieniowa TRACER RING 30cm ze statywem 210cm

Lampa LED 12" / 30cm ze statywem 210cm

regulacja natężenia oświetlenia w zakresie 600-1300 lm

regulacja temperatury barwowej (3 tryby) w zakresie od 2700 do 7000 K

Cena: 129 zł

Telewizor Samsung QE65Q67AAU

Typ telewizora: QLED

Standard HD: 4K UHD (3840 x 2160)

Technologia 3D: nie

Komunikacja TV: Łączność Wi-Fi, Łączność Wi-Fi Direct

Liczba złączy USB: 2

Liczba złączy HDMI: 3

Cena: 3290 zł

Powerbank Lenovo Mobile Power MP1060

Napięcie nominalne: 5.0 V

Prąd wyjściowy: 2.0 A

Rodzaj ogniwa: Litowo-jonowy

Pojemność nominalna: 10 000 mAh

Złącze ładowania: microUSB

Wymiary: 136,5 x 64,5 x 14,8 mm

Waga: 200 g

Obudowa: metalowa

Kolor: szary

ilość portów USB: 2

Cena: 59,99 zł

Laptop LENOVO ThinkPad T490 20N2000FPB, i5-8265U

Pamięć wbudowana: 512 GB

System operacyjny: Windows 10 Pro

Wielkość ekranu: 14"

Ekran dotykowy: tak

Pasuje do modelu: Lenovo ThinkPad T490

Pamięć RAM: 8 GB

Komunikacja urządzenia: Bluetooth 5.0, Wi-Fi, LTE, przewodowa

Cena: 6199 zł

Gramofon LENCO L-30BK

Komunikacja urządzenia: przewodowa

Prędkość obrotowa: 33-45 obr./min

Funkcje audio: Możliwość nagrywania muzyki

Złącza połączeniowe: 1 x RCA, 1 x USB-A

Kolor: czarny

Cena: 409,99 zł

Odtwarzacz Google Chromecast 4.0 smart TV z pilotem

Producent: Google

Wejścia / wyjścia: HDMI, USB-C

Komunikacja urządzenia: Wi-Fi

Złącza połączeniowe: 1 x USB-C, 1 x HDMI

Cena: 369 zł

SAMSUNG Galaxy M12

Pamięć wbudowana: 64 GB

Wielkość ekranu: 6,5"

Model: Samsung Galaxy M12

Pamięć RAM: 4 GB

Aparat główny: 48 Mpix + 8 Mpix + 2 Mpix + 2 Mpix

Aparat przedni: 8 Mpix

Komunikacja urządzenia: NFC, Wi-Fi, Bluetooth 5.0

Kolor: niebieski

Cena: 699 zł

JBL, Bezprzewodowe słuchawki T460BT, bluetooth

Rodzaj słuchawek: słuchawki nauszne

Zasięg: do 10 m

Pasmo przenoszenia: 20-20000 Hz

Komunikacja urządzenia: Bluetooth

Kolor: czarny

Cena: 119 zł

Xiaomi, Mi Band 5

Rodzaj zasilania: akumulatorowe

Ekran dotykowy: tak

Obsługiwana aktywność: sen, trening na zewnątrz, trening na siłowni

Kompatybilność: Android 5.0 lub nowszy, iOS 10.0 lub nowszy

Metoda pomiaru pulsu: wbudowany pomiar pulsu w urządzenie

Wodoszczelność: 5 ATM

Funkcje sprzętu sportowego: zegar, kalendarz, akcelerometr, żyroskop, barometr, pulsometr, krokomierz, pomiar dystansu, licznik kalorii, pomiar prędkości, sterowanie muzyką

Cena: 138 zł

Xiaomi Mi Portable Photo Printer

Maksymalna rozdzielczość w DPI: 180

Maksymalna prędkość druku w czerni: 1 str/min

Technologia druku termicznego ZINK

Ekonomiczna i przyjazna dla środowiska technika drukowania zdjęć

Odporna na wysoką temperaturę oraz wstrząsy

Bluetooth 5.0

Drukowanie zdjęć AR

Cena: 279 zł

Słuchawki HOUSE OF MARLEY Exodus

Rodzaj słuchawek: słuchawki nauszne

Komunikacja urządzenia: przewodowa

Skuteczność (dB): 96 dB

Kolor: czarny

Cena: 685 zł

Laptop HP OMEN 15-dc0014nw 4TW19EA

Pamięć wbudowana: 1 TB HDD + 128 GB SSD

System operacyjny: Windows 10 Home

Wielkość ekranu: 15,6"

Ekran dotykowy: nie

Pasuje do modelu: HP OMEN 15-dc0014nw

Pamięć RAM: 8 GB

Komunikacja urządzenia: Bluetooth 5.0, przewodowa, Wi-FiLAN

Kolor: czarny

Cena: 4649 zł

Laptop LENOVO IdeaPad 330-15IKB 81DE02BEPB

Pamięć wbudowana: 256 GB

System operacyjny: Windows 10 Home

Wielkość ekranu: 15,6"

Ekran dotykowy: nie

Pamięć RAM: 8 GB

Komunikacja urządzenia: Bluetooth 4.1, Wi-Fi, przewodowa

Cena: 2799 zł

Apple iPhone 12 Pro, 256 GB

Pamięć wbudowana: 256 GB

System operacyjny: iOS 14

Wielkość ekranu: 6,1"

Model: Apple iPhone 12 Pro

Aparat główny: 12 Mpix

Aparat przedni: 8 Mpix

Komunikacja urządzenia: 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, NFC

Cena: 5697 zł

Laptop HP Pavilion Gaming 15-cx0041nw 4UD67EA

Pamięć wbudowana: 1 TB HDD + 128 GB SSD

System operacyjny: Windows 10 Home

Wielkość ekranu: 15,6"

Ekran dotykowy: nie

Pasuje do modelu: HP Pavilion Gaming 15-cx0041nw

Pamięć RAM: 8 GB

Komunikacja urządzenia: Bluetooth 4.2, Wi-Fi, przewodowa, USB

Kolor: czarny

Cena: 4499,00 zł

Iso Trade, Kamera sportowa 4k, kamerka wodoodporna wifi

jakość zapisu: 4K ULTRA HD

matryca: CMOS

dźwięk: mono

przekątna ekranu: 2”

stabilizator obrazu: cyfrowy

komunikacja: Wi-fi

Cena: 99,99 zł

Słuchawki JBL Endurance Jump

Rodzaj słuchawek: słuchawki douszne, słuchawki dokanałowe

Pasmo przenoszenia: 20-20000 Hz

Komunikacja urządzenia: Bluetooth

Kolor: czarny

Cena: 193 zł

Laptop LENOVO ThinkPad E590 20NB001APB

Pamięć wbudowana: 256 GB

System operacyjny: Windows 10 Pro

Wielkość ekranu: 15,6"

Ekran dotykowy: nie

Pasuje do modelu: Lenovo ThinkPad E590

Pamięć RAM: 8 GB

Komunikacja urządzenia: Wi-Fi, Bluetooth

Kolor: czarny

Cena: 4099 zł

SAMSUNG Galaxy A32 LTE

Pamięć wbudowana: 128 GB

System operacyjny: Android

Wielkość ekranu: 6,4"

Model: Samsung Galaxy A32

Pamięć RAM: 4 GB

Aparat główny: 64 Mpix + 8 Mpix + 5 Mpix + 5 Mpix

Aparat przedni: 20 Mpix

Komunikacja urządzenia: Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, Wi-Fi, NFC

Cena: 1393 zł

Xiaomi, Smartwatch, Mi Smart Band 6

Nazwa: Xiaomi, Smartwatch, Mi Smart Band 6, czarny

Obsługiwana aktywność: bieg, kolarstwo, pływanie, sen

Kompatybilność: Android, iOS

Metoda pomiaru pulsu: wbudowany pomiar pulsu w urządzenie

Cena: 159 zł

Słuchawki PHILIPS TAPH802BK

Rodzaj słuchawek: słuchawki nauszne, słuchawki bluetooth

Zasięg: do 10 m

Pasmo przenoszenia: 7-40000 Hz

Komunikacja urządzenia: Bluetooth 4.2

Skuteczność (dB): 90 dB

Impedancja: 16 om

Cena: 283 zł

Słuchawki PLANTRONICS RIG 800LX Headset

Rodzaj słuchawek: słuchawki nauszne, słuchawki z mikrofonem, słuchawki gamingowe

Długość (m): 10

Zasięg: do 10 m

Pasmo przenoszenia: 20-20000 Hz

Komunikacja urządzenia: przewodowa

Skuteczność (dB): 111 dB

Impedancja: 32 om

Kolor: czarny

Cena: 599 zł

