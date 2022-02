Empik: elektronika w niskich cenach - co warto kupić? [25.02.22]

Sprawdzamy aktualne promocje na urządzenia elektroniczne w Empiku. Wśród nich telefony, smartwatche, słuchawki, aparaty i wiele innych.

Nie wszyscy klienci wiedzą, że w internetowym sklepie Empik można znaleźć wiele produktów z działu RTV i AGD. Na szczęście nie musisz sprawdzać, które oferty są aktualnie w promocji, ponieważ zrobiliśmy to za Ciebie. Zobacz, co warto teraz kupić i jak łatwo zrobić to nie wychodząc z domu.

Odkurzacz automatyczny ROBOROCK S7

Marka: Roborock

Typ urządzenia: automatyczny

Pojemność zbiornika na wodę: 0,3 l

Pojemność pojemnika na kurz: 470 ml

Komunikacja urządzenia: aplikacja

Czas pracy w minutach: 180

Cena: 2399 zł

Szczoteczka soniczna OROMED Oro-Sonic

Typ urządzenia: soniczny

Prędkość ruchów pulsacyjnych: 31000 obr/min

Technologia: soniczna

Czas pracy w minutach: 160

Funkcje szczoteczki: tryb wybielania, tryb masażu, tryb codzienny, tryb delikatny, sygnalizacja czasu mycia, z etui

Funkcje urządzenia: timer, z etui

Cena: 116,90 zł

Żelazko PHILIPS Azur GC4909/60

Marka: Philips

Moc urządzenia: 3 kW

Rodzaj stopy: aluminiowa

Wytwarzanie pary w g na minutę: 55

Regulacja temperatury: tak

Funkcje urządzenia: system odkamieniania, regulacja temperatury

Cena: 329 zł

Odkurzacz bezworkowy PHILIPS Seria 2000 XB2122/09

Marka: Philips

Typ odkurzacza: bezworkowy

Typ urządzenia: tradycyjny

Moc urządzenia: 750 W

Pojemność pojemnika na kurz: 1,3 l

Kolor: biały

Cena: 349 zł

Bezprzewodowe słuchawki, JBL, T460BT, bluetooth

Rodzaj słuchawek: słuchawki nauszne

Zasięg: do 10 m

Pasmo przenoszenia: 20-20000 Hz

Komunikacja urządzenia: Bluetooth

Kolor: czarny

Cena: 149 zł

Kamera internetowa AUKEY PC-W1

Komunikacja urządzenia: przewodowa

Obsługiwana rozdzielczość: 1920x1080

Złącza połączeniowe: 1 x USB

Kolor: czarny

Cena: 59 zł

Słuchawki bezprzewodowe Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2

Rodzaj słuchawek: słuchawki bluetooth

Zasięg: do 10 m

Pasmo przenoszenia: 20-20000 Hz

Komunikacja urządzenia: Bluetooth

Kolor: czarny

Cena: 79,99 zł

Wentylator wieżowy TROTEC TVE 32 T

Moc urządzenia: 45 W

Rodzaj sterowania: mechaniczne

Liczba prędkości: 3

Poziom hałasu w dB: 58

Rodzaj zasilania: sieciowe

Gwarancja: 24 miesiące

Cena: 288,02 zł

Blender ręczny BOSCH ErgoMixx

Moc: 750 W

Regulacja prędkości - 12 ustawień

Końcówka miksująca ze stali szlachetnej

Innowacyjna końcówka miksująca z 4 ostrzami

2 przyciski: przycisk pracy normalnej oraz turbo

Cena: 194 zł

Toster PHILIPS Daily Collection

Typ tostera: 2-szczelinowy

Moc urządzenia: 850 W

Regulacja: stopnia zarumienienia

Regulacja w stopniach: 8-stopniowa

Ruszt do bułek: tak

Tacka: tak

Funkcje urządzenia: podgrzewanie, rozmrażanie pieczywa, funkcja stop, podnoszenie pieczywa

Zabezpieczenia: automatyczne wyłączenie

Cena: 110 zł

Czytnik EMPIK GoBook designed by Pocketbook + kod Empik Go na 60 dni

Pamięć wbudowana: 8 GB

Wielkość ekranu: 6"

Ekran dotykowy: tak

Pamięć RAM: 512 MB

Komunikacja urządzenia: Wi-Fi

Cena: 509 zł

HUB USB ICYBOX 1409-U3, 4 porty

4 port USB 3.0 Hub

Interfejs z komputerem: USB 3.0 Typ-A do 5 Gbit / s

Wskaźnik LED

Aluminiowa obudowa wysokiej jakości

Obsługuje system Windows, Linux , macOS 9 lub nowszy

Cena: 61,72 zł

Waga łazienkowa analityczna XIAOMI Mi Body Composition Scale 2

Pamięć użytkowników: 16

Komunikacja urządzenia: Bluetooth 5.0

Maksymalne obciążenie: 150 kg

Funkcje urządzenia: automatyczna kalibracja, pamięć, pomiar masy mięśniowej, pomiar tkanki kostnej, pomiar tkanki tłuszczowej, pomiar zawartości wody

Cena: 94,90 zł

Lampa pierścieniowa TRACER RING 30cm ze statywem 210cm

Lampa LED 12" / 30cm ze statywem 210cm

regulacja natężenia oświetlenia w zakresie 600-1300 lm

regulacja temperatury barwowej (3 tryby) w zakresie od 2700 do 7000 K

Cena: 149 zł

Powerbank Lenovo Mobile Power MP1060

Napięcie nominalne: 5.0 V

Prąd wyjściowy: 2.0 A

Rodzaj ogniwa: Litowo-jonowy

Pojemność nominalna: 10 000 mAh

Złącze ładowania: microUSB

Wymiary: 136,5 x 64,5 x 14,8 mm

Waga: 200 g

Obudowa: metalowa

Kolor: szary

ilość portów USB: 2

Cena: 59,99 zł

Odtwarzacz Google Chromecast 4.0 smart TV z pilotem

Producent: Google

Wejścia / wyjścia: HDMI, USB-C

Komunikacja urządzenia: Wi-Fi

Złącza połączeniowe: 1 x USB-C, 1 x HDMI

Cena: 309 zł

JBL, Bezprzewodowe słuchawki T460BT, bluetooth

Rodzaj słuchawek: słuchawki nauszne

Zasięg: do 10 m

Pasmo przenoszenia: 20-20000 Hz

Komunikacja urządzenia: Bluetooth

Kolor: czarny

Cena: 129 zł

Xiaomi Mi Portable Photo Printer

Maksymalna rozdzielczość w DPI: 180

Maksymalna prędkość druku w czerni: 1 str/min

Technologia druku termicznego ZINK

Ekonomiczna i przyjazna dla środowiska technika drukowania zdjęć

Odporna na wysoką temperaturę oraz wstrząsy

Bluetooth 5.0

Drukowanie zdjęć AR

Cena: 259 zł

Słuchawki JBL Endurance Jump

Rodzaj słuchawek: słuchawki douszne, słuchawki dokanałowe

Pasmo przenoszenia: 20-20000 Hz

Komunikacja urządzenia: Bluetooth

Kolor: czarny

Cena: 179 zł

