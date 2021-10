Empik: elektronika w niskich cenach - co warto kupić? [29.10.21r.]

Sprawdzamy aktualne promocje na urządzenia elektroniczne w Empiku. Wśród nich telefony, smartwatche, słuchawki, aparaty i wiele innych.

Spis treści

Empik

Nie wszyscy klienci wiedzą, że w internetowym sklepie Empik można znaleźć wiele produktów z działu RTV i AGD. Na szczęście nie musisz sprawdzać, które oferty są aktualnie w promocji, ponieważ zrobiliśmy to za Ciebie. Zobacz, co warto teraz kupić i jak łatwo zrobić to nie wychodząc z domu.

Iso Trade, Kamera sportowa 4k, kamerka wodoodporna wifi

jakość zapisu: 4K ULTRA HD

matryca: CMOS

dźwięk: mono

przekątna ekranu: 2”

stabilizator obrazu: cyfrowy

komunikacja: Wi-fi

Cena: 99,99 zł

Zobacz również:

Słuchawki JBL Endurance Jump

Rodzaj słuchawek: słuchawki douszne, słuchawki dokanałowe

Pasmo przenoszenia: 20-20000 Hz

Komunikacja urządzenia: Bluetooth

Kolor: czarny

Cena: 199 zł

Laptop LENOVO ThinkPad E590 20NB001APB

Pamięć wbudowana: 256 GB

System operacyjny: Windows 10 Pro

Wielkość ekranu: 15,6"

Ekran dotykowy: nie

Pasuje do modelu: Lenovo ThinkPad E590

Pamięć RAM: 8 GB

Komunikacja urządzenia: Wi-Fi, Bluetooth

Kolor: czarny

Cena: 4099 zł z 5999 zł

SAMSUNG Galaxy A32 LTE

Pamięć wbudowana: 128 GB

System operacyjny: Android

Wielkość ekranu: 6,4"

Model: Samsung Galaxy A32

Pamięć RAM: 4 GB

Aparat główny: 64 Mpix + 8 Mpix + 5 Mpix + 5 Mpix

Aparat przedni: 20 Mpix

Komunikacja urządzenia: Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, Wi-Fi, NFC

Cena: 1099,00 zł z 1262,99 zł

Xiaomi, Smartwatch, Mi Smart Band 6

Nazwa: Xiaomi, Smartwatch, Mi Smart Band 6, czarny

Obsługiwana aktywność: bieg, kolarstwo, pływanie, sen

Kompatybilność: Android, iOS

Metoda pomiaru pulsu: wbudowany pomiar pulsu w urządzenie

Cena: 159,99 zł z 209,00 zł

Słuchawki PHILIPS TAPH802BK

Rodzaj słuchawek: słuchawki nauszne, słuchawki bluetooth

Zasięg: do 10 m

Pasmo przenoszenia: 7-40000 Hz

Komunikacja urządzenia: Bluetooth 4.2

Skuteczność (dB): 90 dB

Impedancja: 16 om

Cena: 259,00 zł z 414,81 zł

REALME 7i, 4 GB, 64 GB

Pamięć wbudowana: 64 GB

System operacyjny: Android 10

Wielkość ekranu: 6,5"

Model: Realme 7i

Pamięć RAM: 4 GB

Aparat główny: 48 Mpix

Aparat przedni: 8 Mpix

Komunikacja urządzenia 2.4 GHz, 5 GHz, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS, BeiDo

Cena: 689,00 zł z 714,99 zł

Słuchawki bluetooth FRESH 'N REBEL Twins Tip True Ruby Red

Rodzaj słuchawek: słuchawki bluetooth

Zasięg: do 10 m

Komunikacja urządzenia: Bluetooth

Cena: 169,00 zł z 199,00 zł

CALMEAN Sport

Kompatybilność:iOS, Android

Komunikacja urządzenia: Wi-Fi, GSM, GPS

Wodoszczelność: IP67

Kolor: czarny

Cena: 204,99 zł z 349,99 zł

Głośnik FRESH 'N REBEL RockBox Cube Fabriq Edition

Producent: Fresh N Rebel

Wejścia / wyjścia: 3.5 mm miniJack

Komunikacja urządzenia: Bluetooth 4.0

Funkcje audio: regulacja głośności

Złącza połączeniowe: 1 x 3.5 mm miniJack

Rodzaj zasilania: akumulatorowe

Zasilanie: Wbudowany akumulator 500 mAh

Moc urządzenia: 3 W

Cena: 49,90 zł z 78,21 zł

Słuchawki PLANTRONICS RIG 800LX Headset

Rodzaj słuchawek: słuchawki nauszne, słuchawki z mikrofonem, słuchawki gamingowe

Długość (m): 10

Zasięg: do 10 m

Pasmo przenoszenia: 20-20000 Hz

Komunikacja urządzenia: przewodowa

Skuteczność (dB): 111 dB

Impedancja: 32 om

Kolor: czarny

Cena: 699,00 zł z 850,41 zł

Uchwyt rowerowy na smartfon SPIGEN Gearlock Mf100

Producent: Spigen

Pasuje do modelu: Uniwersalne

Kolor: czarny

Gwarancja: 24 miesiące

Cena: 79,00 zł 138,99 zł

Zobacz także: Lidl: tanie narzędzia warsztatowe - aktualna oferta